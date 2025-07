Saiba como assistir ao anúncio dos indicados ao Emmy 2025

A- A+

Hora de conhecer os melhores da TV americana. Os indicados ao Emmy 2025 serão anunciados nesta terça-feira, a partir de 12h30, e o público pode acompanhar ao vivo no site do Television Academy e também no YouTube da Academia.

A premiação está marcada para o dia 14 de setembro, em Los Angeles, com apresentação de Nate Bargatze.

A expectativa, neste ano, é grande em torno do brasileiro Wagner Moura. Além de cotado para o Oscar por seu papel em "O agente secreto", filme de Kleber Mendonça Filho, o baiano aparece na lista da revista Variety como possível indicado ao Emmy de melhor ator coadjuvante pela atuação em "Ladrões de drogas".

De acordo com a Variey, Owen Cooper, de "Adolescência", e Javier Bardem, de "Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez", são os favoritos na categoria.

No momento, Wagner aparece como o sexto ator mais cotado. Na frente dele também estão Ashley Walters, de "Adolescência", Rob Delaney, de "Morrendo por sexo", e Rhenzy Feliz, de "Pinguim".

