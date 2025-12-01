Saiba como assistir ao Gotham Awards, que pode premiar Wagner Moura e "O agente secreto"
Premiação independente dá início à temporada com mais de 20 eventos entre indicações, premiações e divulgações oficiais entre dezembro e março; veja o calendário
A temporada internacional de prêmios de 2026 tem início nesta segunda-feira, com a realização do 35º Gotham Awards, em Nova York. A premiação, tradicionalmente voltada ao cinema independente, tornou-se nas últimas duas décadas uma das primeiras vitrines para produções que buscam espaço no Oscar.
O Brasil chega à disputa com "O agente secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, que concorre em duas categorias: Melhor Roteiro Original, assinada pelo próprio diretor, e Melhor Performance de Protagonista, com Wagner Moura — que também participa da noite apresentando uma das categorias. Desde 2021, o Gotham Awards extinguiu divisões de gênero, reunindo todas as performances em um único prêmio.
A cerimônia, marcada para as 21h (horário de Brasília) no Cipriani Wall Street, será transmitida ao vivo no canal do The Gotham Film & Media Institute no YouTube.
A indicação dá continuidade ao movimento de visibilidade internacional que o longa vem acumulando desde sua estreia nos Estados Unidos, no mês passado, em sessões elogiadas pela crítica nova-iorquina. Publicações como Variety e IndieWire destacaram a atuação de Moura e o tratamento político do roteiro, apontando o brasileiro como nome possível no circuito de indicações que se estende até o Oscar. Confira a lista dos indicados ao Gothan Awards:
Melhor Filme
- "Bugonia"
- "East of Wall"
- "Familiar Touch"
- "Hamnet"
- "If I Had Legs I’d Kick You"
- "Lurker"
- "One Battle After Another"
- "Sorry, Baby"
- "The Testament of Ann Lee"
- "Train Dreams"
Melhor Direção
- Mary Bronstein – "If I Had Legs I’d Kick You"
- Jafar Panahi – "It Was Just an Accident"
- Kelly Reichardt – "The Mastermind"
- Paul Thomas Anderson – "One Battle After Another"
- Oliver Laxe – "Sirât"
Melhor Performance de Protagonista
- Wagner Moura – "O Agente Secreto"
- Jessie Buckley – "Hamnet"
- Lee Byung-hun – "No Other Choice"
- Rose Byrne – "If I Had Legs I’d Kick You"
- Sopé Dìrísù – "My Father’s Shadow"
- Ethan Hawke – "Blue Moon"
- Jennifer Lawrence – "Die My Love"
- Josh O’Connor – "The Mastermind"
- Amanda Seyfried – "The Testament of Ann Lee"
- Tessa Thompson – "Hedda"
Melhor Performance de Coadjuvante
- Benicio del Toro – "One Battle After Another"
- Jacob Elordi – "Frankenstein"
- Inga Ibsdotter Lilleaas – "Sentimental Value"
- Indya Moore – "Father Mother Sister Brother"
- Wunmi Mosaku – "Sinners"
- Adam Sandler – "Jay Kelly"
- Andrew Scott – "Blue Moon"
- Alexander Skarsgård – "Pillion"
- Stellan Skarsgård – "Sentimental Value"
- Teyana Taylor – "One Battle After Another"
Melhor Roteiro Original
- "O Agente Secreto"
- "If I Had Legs I’d Kick You"
- "It Was Just an Accident"
- "Sorry, Baby"
- "Sound of Falling"
- Melhor Roteiro Adaptado
- "No Other Choice"
- "One Battle After Another"
- "Pillion"
- "Preparation for the Next Life"
- "Train Dreams"
Melhor Filme Internacional
- "It Was Just an Accident"
- "No Other Choice"
- "Nouvelle Vague"
- "Resurrection"
- "Sound of Falling"
Melhor Direção Revelação
- Constance Tsang – "Blue Sun Palace"
- Carson Lund – "Eephus"
- Sarah Friedland – "Familiar Touch"
- Akinola Davies Jr. – "My Father’s Shadow"
- Harris Dickinson – "Urchin"
- Melhor Performance Revelação
- A$AP Rocky – "Highest 2 Lowest"
- Sebiye Behtiyar – "Preparation for the Next Life"
- Chase Infiniti – "One Battle After Another"
- Abou Sangaré – "Souleymane’s Story"
- Tonatiuh – "Kiss of the Spider Woman"
Melhor Documentário
- "2000 Meters to Andriivka"
- "BLKNWS: Terms & Conditions"
- "My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow"
- "The Perfect Neighbor"
- "Put Your Soul on Your Hand and Walk"
Confira abaixo o calendário das principais datas da temporada internacional de premiações de cinema, que começa em dezembro e se estende até a cerimônia do Oscar, em março.
2025
- 1º de dezembro — Cerimônia do Gotham Film Awards
- 3 de dezembro — Anúncio dos indicados ao Film Independent Spirit Awards
- 5 de dezembro — Anúncio dos indicados ao Critics Choice (CCA)
- 8 de dezembro — Anúncio dos indicados ao Globo de Ouro
- 16 de dezembro — Divulgação das shortlists do Oscar
Janeiro de 2026
- 4 de janeiro — Cerimônia do Critics Choice Awards (CCA)
- 5 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Annie Awards
- 7 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Actors Award, antigo SAG
- 8 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Directors Guild of America (DGA)
- 9 de janeiro — Cerimônia do American Film Institute Awards (AFI)
- 9 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Producers Guild of America (PGA)
- 11 de janeiro — Cerimônia do Globo de Ouro
- 22 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Oscar
- 27 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Writers Guild of America (WGA)
Fevereiro de 2026
- 7 de fevereiro — Cerimônia do Directors Guild of America (DGA)
- 15 de fevereiro — Cerimônia do Film Independent Spirit Awards
- 21 de fevereiro — Cerimônia do Annie Awards
- 22 de fevereiro — Cerimônia do BAFTA
- 28 de fevereiro — Cerimônia do Producers Guild of America (PGA)
Março de 2026
- 1º de março — Cerimônia do Actors Award, antigo SAG
- 8 de março — Cerimônia do Writers Guild of America (WGA)
- 15 de março — Cerimônia do Oscar