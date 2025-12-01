A- A+

CINEMA Saiba como assistir ao Gotham Awards, que pode premiar Wagner Moura e "O agente secreto" Premiação independente dá início à temporada com mais de 20 eventos entre indicações, premiações e divulgações oficiais entre dezembro e março; veja o calendário

A temporada internacional de prêmios de 2026 tem início nesta segunda-feira, com a realização do 35º Gotham Awards, em Nova York. A premiação, tradicionalmente voltada ao cinema independente, tornou-se nas últimas duas décadas uma das primeiras vitrines para produções que buscam espaço no Oscar.

O Brasil chega à disputa com "O agente secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, que concorre em duas categorias: Melhor Roteiro Original, assinada pelo próprio diretor, e Melhor Performance de Protagonista, com Wagner Moura — que também participa da noite apresentando uma das categorias. Desde 2021, o Gotham Awards extinguiu divisões de gênero, reunindo todas as performances em um único prêmio.

A cerimônia, marcada para as 21h (horário de Brasília) no Cipriani Wall Street, será transmitida ao vivo no canal do The Gotham Film & Media Institute no YouTube.

A indicação dá continuidade ao movimento de visibilidade internacional que o longa vem acumulando desde sua estreia nos Estados Unidos, no mês passado, em sessões elogiadas pela crítica nova-iorquina. Publicações como Variety e IndieWire destacaram a atuação de Moura e o tratamento político do roteiro, apontando o brasileiro como nome possível no circuito de indicações que se estende até o Oscar. Confira a lista dos indicados ao Gothan Awards:

Melhor Filme

"Bugonia"

"East of Wall"

"Familiar Touch"

"Hamnet"

"If I Had Legs I’d Kick You"

"Lurker"

"One Battle After Another"

"Sorry, Baby"

"The Testament of Ann Lee"

"Train Dreams"

Melhor Direção

Mary Bronstein – "If I Had Legs I’d Kick You"

Jafar Panahi – "It Was Just an Accident"

Kelly Reichardt – "The Mastermind"

Paul Thomas Anderson – "One Battle After Another"

Oliver Laxe – "Sirât"

Melhor Performance de Protagonista

Wagner Moura – "O Agente Secreto"

Jessie Buckley – "Hamnet"

Lee Byung-hun – "No Other Choice"

Rose Byrne – "If I Had Legs I’d Kick You"

Sopé Dìrísù – "My Father’s Shadow"

Ethan Hawke – "Blue Moon"

Jennifer Lawrence – "Die My Love"

Josh O’Connor – "The Mastermind"

Amanda Seyfried – "The Testament of Ann Lee"

Tessa Thompson – "Hedda"

Melhor Performance de Coadjuvante

Benicio del Toro – "One Battle After Another"

Jacob Elordi – "Frankenstein"

Inga Ibsdotter Lilleaas – "Sentimental Value"

Indya Moore – "Father Mother Sister Brother"

Wunmi Mosaku – "Sinners"

Adam Sandler – "Jay Kelly"

Andrew Scott – "Blue Moon"

Alexander Skarsgård – "Pillion"

Stellan Skarsgård – "Sentimental Value"

Teyana Taylor – "One Battle After Another"

Melhor Roteiro Original

"O Agente Secreto"

"If I Had Legs I’d Kick You"

"It Was Just an Accident"

"Sorry, Baby"

"Sound of Falling"

Melhor Roteiro Adaptado

"No Other Choice"

"One Battle After Another"

"Pillion"

"Preparation for the Next Life"

"Train Dreams"

Melhor Filme Internacional

"It Was Just an Accident"

"No Other Choice"

"Nouvelle Vague"

"Resurrection"

"Sound of Falling"

Melhor Direção Revelação

Constance Tsang – "Blue Sun Palace"

Carson Lund – "Eephus"

Sarah Friedland – "Familiar Touch"

Akinola Davies Jr. – "My Father’s Shadow"

Harris Dickinson – "Urchin"

Melhor Performance Revelação

A$AP Rocky – "Highest 2 Lowest"

Sebiye Behtiyar – "Preparation for the Next Life"

Chase Infiniti – "One Battle After Another"

Abou Sangaré – "Souleymane’s Story"

Tonatiuh – "Kiss of the Spider Woman"

Melhor Documentário

"2000 Meters to Andriivka"

"BLKNWS: Terms & Conditions"

"My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow"

"The Perfect Neighbor"

"Put Your Soul on Your Hand and Walk"

Confira abaixo o calendário das principais datas da temporada internacional de premiações de cinema, que começa em dezembro e se estende até a cerimônia do Oscar, em março.

2025

1º de dezembro — Cerimônia do Gotham Film Awards

— Cerimônia do Gotham Film Awards 3 de dezembro — Anúncio dos indicados ao Film Independent Spirit Awards

— Anúncio dos indicados ao Film Independent Spirit Awards 5 de dezembro — Anúncio dos indicados ao Critics Choice (CCA)

— Anúncio dos indicados ao Critics Choice (CCA) 8 de dezembro — Anúncio dos indicados ao Globo de Ouro

— Anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 16 de dezembro — Divulgação das shortlists do Oscar

Janeiro de 2026

4 de janeiro — Cerimônia do Critics Choice Awards (CCA)

— Cerimônia do Critics Choice Awards (CCA) 5 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Annie Awards

— Anúncio dos indicados ao Annie Awards 7 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Actors Award, antigo SAG

— Anúncio dos indicados ao Actors Award, antigo SAG 8 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Directors Guild of America (DGA)

— Anúncio dos indicados ao Directors Guild of America (DGA) 9 de janeiro — Cerimônia do American Film Institute Awards (AFI)

— Cerimônia do American Film Institute Awards (AFI) 9 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Producers Guild of America (PGA)

— Anúncio dos indicados ao Producers Guild of America (PGA) 11 de janeiro — Cerimônia do Globo de Ouro

— Cerimônia do Globo de Ouro 22 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Oscar

— Anúncio dos indicados ao Oscar 27 de janeiro — Anúncio dos indicados ao Writers Guild of America (WGA)

Fevereiro de 2026

7 de fevereiro — Cerimônia do Directors Guild of America (DGA)

— Cerimônia do Directors Guild of America (DGA) 15 de fevereiro — Cerimônia do Film Independent Spirit Awards

— Cerimônia do Film Independent Spirit Awards 21 de fevereiro — Cerimônia do Annie Awards

— Cerimônia do Annie Awards 22 de fevereiro — Cerimônia do BAFTA

— Cerimônia do BAFTA 28 de fevereiro — Cerimônia do Producers Guild of America (PGA)

Março de 2026

1º de março — Cerimônia do Actors Award, antigo SAG

— Cerimônia do Actors Award, antigo SAG 8 de março — Cerimônia do Writers Guild of America (WGA)

— Cerimônia do Writers Guild of America (WGA) 15 de março — Cerimônia do Oscar

