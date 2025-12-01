Seg, 01 de Dezembro

CINEMA

Saiba como assistir ao Gotham Awards, que pode premiar Wagner Moura e "O agente secreto"

Premiação independente dá início à temporada com mais de 20 eventos entre indicações, premiações e divulgações oficiais entre dezembro e março; veja o calendário

Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma indicação no Oscar 2026Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma indicação no Oscar 2026 - Foto: Cinemascópio/Divulgação

A temporada internacional de prêmios de 2026 tem início nesta segunda-feira, com a realização do 35º Gotham Awards, em Nova York. A premiação, tradicionalmente voltada ao cinema independente, tornou-se nas últimas duas décadas uma das primeiras vitrines para produções que buscam espaço no Oscar.

O Brasil chega à disputa com "O agente secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, que concorre em duas categorias: Melhor Roteiro Original, assinada pelo próprio diretor, e Melhor Performance de Protagonista, com Wagner Moura — que também participa da noite apresentando uma das categorias. Desde 2021, o Gotham Awards extinguiu divisões de gênero, reunindo todas as performances em um único prêmio.

A cerimônia, marcada para as 21h (horário de Brasília) no Cipriani Wall Street, será transmitida ao vivo no canal do The Gotham Film & Media Institute no YouTube.

A indicação dá continuidade ao movimento de visibilidade internacional que o longa vem acumulando desde sua estreia nos Estados Unidos, no mês passado, em sessões elogiadas pela crítica nova-iorquina. Publicações como Variety e IndieWire destacaram a atuação de Moura e o tratamento político do roteiro, apontando o brasileiro como nome possível no circuito de indicações que se estende até o Oscar. Confira a lista dos indicados ao Gothan Awards:

Melhor Filme

Melhor Direção

Melhor Performance de Protagonista

Melhor Performance de Coadjuvante

Melhor Roteiro Original

Melhor Filme Internacional

Melhor Direção Revelação

Melhor Documentário

Confira abaixo o calendário das principais datas da temporada internacional de premiações de cinema, que começa em dezembro e se estende até a cerimônia do Oscar, em março.

2025

Janeiro de 2026

Fevereiro de 2026

Março de 2026

