Saiba como comemorar o dia do "Star Wars", que acontece nesta quinta-feira (4)

Que a força esteja com você, ou no idioma original: "May the force be with you". É a frase mais icônica de uma das franquias de filme mais importantes da história do cinema, ”Star Wars”. A partir desta expressão, os fãs da ópera espacial fizeram um trocadilho com a fonética em inglês de "May the fourth be with you" (4 de maio esteja com você) e oficializaram a data como o dia do “Star Wars”.



As comemorações, criadas pelos apaixonados pela saga, cresceram tanto que até mesmo a LucasFilm (empresa produtora de cinema e televisão fundada por George Lucas, a pessoa por trás das histórias dos longas e spin-offs) se rendeu e oficializou o 4 de maio como aniversário das guerras nas estrelas.



Como comemorar?

Ao redor do mundo todo fãs da galáxia tão tão distante aproveitam para relembrar as histórias dos Skywalkers, maratonando os filmes e séries (disponíveis na Disney +, desde a aquisição da empresa sobre os direitos do universo fictício, em 2012), além dos jogos e livros que também abrangem as lutas entre os Sith e os Jedis.





A Disney promove diversos eventos e lançamentos para a celebração. Entre elas: Estreia a segunda temporada da série antológica animada “Star Wars: Visions” e uma nova produção original voltada para o público infantil “Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi” (ambos originais da Disney +). Além do lançamento do jogo “Star Wars Jedi: Survivor”, sequência de “Star Wars Jedi: Fallen Order”.



A série “Os Simpsons” também participa da celebração com uma brincadeira e leva Maggie, personagem mais nova da família, em uma aventura especial inspirada no filme “Rogue One”.



Outras empresas aproveitam a onda de comemorações, como a Lego, a fabricante de brinquedos, que vai distribuir moedas colecionáveis da franquia nas lojas em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador e Recife; a Steam, que está incluindo todos os jogos relacionados em seu catálogo em uma promoção; e o game “Fortnite” que está disponibilizando um crossover com Anakin Skywalker.

