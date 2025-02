Meryl Streep: saiba como é a casa de onde atriz fugiu para escapar de incêndios em Los Angeles

A- A+

Meryl Streep é uma das atrizes mais queridas de Hollywood. Com uma carreira que começou aos 22 anos em The Playboy of Seville, ela já estrelou centenas de filmes e séries, além de demonstrar seu talento como cantora em diversas apresentações.

Com uma fortuna estimada em 160 milhões de dólares, fruto de décadas de trabalho, a atriz investiu em imóveis em diferentes partes do mundo.

Uma de suas propriedades mais impressionantes é a residência em Pasadena, Califórnia. Construída nos anos 1950, a casa se destaca pelo design minimalista e pelo estilo mid-century modern, que prioriza a luz natural e os espaços abertos.

Diferente de outras mansões repletas de detalhes ostentosos, a casa de Streep aposta na sobriedade e na funcionalidade.

Devido aos incêndios florestais que atingem a Califórnia, Meryl Streep foi obrigada a deixar sua casa nos últimos dias. A expansão do fogo na região afetou várias propriedades em Pasadena e arredores, colocando em risco algumas das residências mais icônicas da área.

Enquanto as autoridades trabalham para conter as chamas, a situação continua incerta para muitos moradores, incluindo a renomada atriz.

Como é a casa de Meryl Streep?

O coração da casa é uma ampla sala de estar integrada à sala de jantar, onde móveis de design complementam a estética da propriedade.

A decoração é simples, porém sofisticada, com grandes janelas que oferecem vistas panorâmicas da vegetação ao redor. A sala de jantar, com peças vintage, segue a mesma linha de design.

O quarto principal mantém a essência minimalista da casa. Conta com um banheiro completo, closet e uma porta de vidro deslizante que se abre para uma pequena varanda privativa. A paleta de cores neutras e o uso de materiais naturais reforçam a sensação de calma e harmonia com o ambiente.

No entanto, o grande destaque da propriedade são as áreas externas.

Cercada por uma densa floresta, a casa dispõe de diversos espaços de lazer ao ar livre, equipados com poltronas confortáveis e projetados para aproveitar a tranquilidade da paisagem.

Streep comprou essa residência por US$ 3,4 milhões, e ela se destaca no mercado imobiliário por sua história única: antes de pertencer à atriz, teve apenas um dono desde sua construção, o que lhe confere um caráter quase exclusivo.



Fuga digna de filme

A atriz Meryl Streep passou por momentos angustiantes ao tentar deixar a casa. Em artigo publicado na revista New York, Abe Streep, seu sobrinho, deu detalhes de uma operação digna de filme protagonizada pela tia para escapar do fogo.

Segundo Abe, ao receber uma ordem de evacuação da casa no dia 8 de janeiro, Meryl descobriu que havia "uma grande árvore caída em sua garagem", bloqueando a única saída de carro da propriedade.

"Determinada a escapar, ela pegou emprestado um alicate de corte de um vizinho, fez um buraco do tamanho de um carro na cerca que ela dividia com os vizinhos do outro lado e atravessou o quintal deles para escapar", escreveu Abe.

Apesar do susto, a casa de Meryl Streep não foi uma das várias mansões que acabaram destruídas pelo fogo em Los Angeles.

Celebridades como Anthony Hopkins, Mel Gibson, Billy Crystal, Paris Hilton e Eugene Levy tiveram suas casas completamente comprometidas pelo fogo.

