A- A+

Famosos Saiba como é a vida das babás dos filhos de Virginia Fonseca, que também viraram influencers Algumas enfermeiras, profissionais acompanham a família em viagens e atiçam curiosidade dos internautas na web

Se é o “emprego dos sonhos”, não se pode afirmar, mas o fato é que as babás dos três filhos de Virginia Fonseca desfrutam de privilégios que grande parte dos trabalhadores não tem. Isso é apontado por internautas, impressionados com a vida das profissionais.



Parte dessa percepção vem das publicações em que elas aparecem durante as viagens da influencer — que se separou de Zé Felipe, pai das crianças, em maio, e atualmente vive um relacionamento com Vini Jr. Sempre, claro, ao lado de Maria Flor, Maria Alice e Zé Leonardo.

As profissionais que acompanham as crianças são: Vilmeci Passarinho, Davila Suelle, Renata Fabrini, Carina Costa, Rafaella Karolline, Thais Lorrane e Luciana Bispo. Algumas delas são enfermeiras, que participam da rotina dos filhos da influencer. Recentemente, elas estiveram em Trancoso, litoral da Bahia, onde a família passou parte do período de festas de fim de ano.





Babás dos filhos de Virginia Fonseca também viraram influencers — Foto: Repodução/Instagram

Em outra viagem, em Dubai, Virginia convidou as babás para provarem caviar pela primeira vez. Agora na Espanha, Vilmeci compartilhou com os seus seguidores ter visto a neve pela primeira vez. “Coisas lindas que, através do meu trabalho, eu consigo ver e viver. Só gratidão”, disse ela. As profissionais costumam acompanhar a família em voos de primeira classe, ao lado das crianças, ou no jatinho da influencer.





Aliás, na esteira da vida de Virginia, as próprias babás viraram também influencers, compartilhando detalhes de suas vidas. De acordo com o portal Leo Dias, uma delas, inclusive, ganharia cerca de R$ 20 mil semanalmente através de suas redes sociais.

Por falar em dinheiro, um valor recentemente atribuído ao salário das babás dos filhos de Virginia e Zé Felipe, aliás, chamou muito a atenção dos internautas nas redes sociais. De acordo com o tal vazamento, as profissionais receberiam cerca de R$ 9 mil mensais. Quando viajassem em função do trabalho, ainda teriam um adicional de R$ 700 pela diária. Enquanto parte do público avaliou a quantia como baixa diante do nível de responsabilidade exigido pela função, outras pessoas afirmaram que aceitariam o trabalho sem hesitar.





Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe também viraram influencers — Foto: Reprodução/Instagram

Apesar do burburinho, os números nunca foram confirmados oficialmente. Em uma entrevista de 2023, também ao portal Leo Dias, a influencer afirmou não saber dos valores porque era a sua mãe, Margareth Serrão, quem cuidava dessa questão administrativa.

“Eu pretendo ficar com essas (babás) até não ter babá mais. A minha mãe que entra em ação. As meninas são ótimas, até porque elas cuidam do nosso prêmio mais precioso (…) Não sei quanto elas ganham, minha mãe que cuida”, disse.

Apesar disso, muitos internautas ficam animados ao verem as publicações das profissionais. “Onde envio o meu currículo”, questionou um internauta, brincando. Uma outra seguidora ainda afirmou que as profissionais teriam “o emprego dos sonhos”.

Veja também