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FAMOSOS Saiba como é o novo jatinho de R$ 35 milhões de Zé Felipe, do mesmo modelo da ex, Virginia Logo após a chegada em Goiânia, aeronave foi adesivado com símbolo da família que formou com a ex-esposa, Virginia Fonseca, logo após chegar em Goiânia

Zé Felipe já mostrou que está com um sorriso de orelha a orelha agora que está com uma nova aeronave. O cantor mostrou que o avião, em uma publicação no Instagram nesta sexta-feira (7), foi adesivado com símbolo da família que formou com a ex-esposa, Virginia Fonseca, logo após a chegada em Goiânia.



A ilustração reúne também os três filhos do ex-casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O jato, inclusive, já conta com a aprovação do pai do cantor, Leonardo, que foi convidado a conhecer a aeronave de perto.

A aeronave é um Cessna Citation Sovereign, fabricado desde 2004. Trata-se do mesmo tipo de jato usado por Virginia, que tem um avião do tipo desde o ano passado.

Jatinho de Virginia Fonseca tem símbolos da família com Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram



“Desde quando comecei, lá em 2015, sempre tive ao meu lado pessoas que acreditaram em mim e no meu trabalho. Sempre trabalhei muito, buscando conquistar meu espaço sem passar por cima de ninguém, e hoje fico feliz demais em viver essa nova etapa da minha vida e da minha carreira. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e a todos vocês que estão comigo nessa caminhada desde sempre. Sei que é só o começo. Voando cada dia mais alto”, disse ele ao comemorar a chegada do novo avião.

Ao comentar sobre a conquista do irmão, João Guilherme ainda citou que “cabe a família toda”.

Novo avião de Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram



Avaliado em cerca de R$ 35 milhões, o avião tem espaço para até dez pessoas, entre assentos e leitos. Conhecido por unir conforto e autonomia, o modelo pode atingir cerca de 850 km/h e tem alcance de aproximadamente 5.200 km. Alguns sites especializados mencionam que a aeronave é uma “combinação de desempenho e conforto”, permitindo voos diretos entre cidades como Nova York e Los Angeles, por exemplo.

O jato pode voar a até 47 mil pés de altitude, o equivalente a cerca de 14,3 mil metros.



A produção do Cessna Citation Sovereign foi encerrada em 2013, após cerca de 349 unidades fabricadas. Uma das características do modelo é a capacidade de operar em pistas relativamente curtas, o que permite maior flexibilidade para viagens, o que pode ajudar e muito na locomoção de Zé Felipe nos shows pelo país.

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