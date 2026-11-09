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Música

Saiba como está o sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, após acidente com Porsche

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (9) sob pista molhada

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O cantor sertanejo, Bruno Belutti, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na cidade de BarueriO cantor sertanejo, Bruno Belutti, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na cidade de Barueri - Foto: Reprodução/Instagram e TV Globo

O cantor sertanejo Bruno Belutti, da dupla com Marcos, passa bem após sofrer um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo uma nota divulgada nas redes sociais do artista, ele já está em casa e não apresenta complicações. O músico passou o domingo (8) em Interlagos, conferindo a edição brasileira da Fórmula 1, e ao voltar, o Porsche que dirigia saiu do controle em uma curva e se chocou contra uma estrutura de proteção da via.

“Ele estava acompanhado de um amigo e, felizmente, passa bem, já está em casa, sem qualquer complicação. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos”, diz o comunicado.

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O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, por volta de 0h20. De acordo com as informações divulgadas pelo Hora 1, da TV Globo, a pista estava molhada por causa da chuva.

Após a colisão, o cantor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. O empresário do cantor confirmou que Belutti recebeu atendimento médico e teve alta hospitalar.

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