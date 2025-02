A- A+

televisão Saiba como estão os galãs que fizeram sucesso em 'Malhação" (2005) Atores do elenco jovem da novela teen, que fizeram sucesso, deixaram a TV e mudaram de carreira; veja o que fazem hoje

A temporada de 2005 de “Malhação - Múltipla Escolha” fez muito sucesso.

Naquele ano, a novela teen completava dez anos de exibição na TV Globo, com um elenco que ia de atores ainda novatos, como Thiago Rodrigues, Fernanda Vasconcellos e Joana Balaguer (o trio protagonista), a rostos já muito conhecidos do público, como Oscar Magrini, Cristiana Oliveira, Rosamaria Murtinho, Paulo Betti e John Herbert, que morreu em 2011.

A seguir, confira como estão alguns integrantes do elenco jovem da temporada de 2005:

Joana Balaguer



Joana Balaguer. Foto: Reprodução/Instagram/@joanabalaguer

A novela teen foi a primeira produção da qual Joana Balaguer participou — e ela participou da produção por dois anos.

No entanto, na sequência, a artista esteve em poucas produções e foi até uma das estrelas de Dança dos Famosos em 2008.

Naturalizada portuguesa e vivendo no país europeu, ela também esteve em produções lusitanas como “Lua vermelha” (2010) e “Amor maior” (2017).

Ela é casada desde 2011 com o empresário Paulo Miguel Palha de Souza, com quem vive um relacionamento um pouco mais discreto.

Nas redes, aliás, gosta mesmo é de mostrar o seu desempenho em maratonas: “Confie em você! Sempre! Se você se dedica em qualquer coisa na sua vida, não tem como não dar certo”, disse Joana ao comemorar uma de suas conquistas.

Daniel Erthal



Daniel Erthal. Foto: Reprodução/Instagram/@erthalera

Meses atrás, Daniel Erthal foi assunto nas redes sociais e na mídia ao surgir trabalhando como vendedor ambulante.

O ator estava com um empreendimento e circulava pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio, com uma carrocinha de cervejas.

“É sobre empreender. Botar a cara. Aqui não tem vítima, tem herói”, dizia ele. Atualmente, ele usa o Instagram para divulgar um negócio no ramo da cervejaria, “Ilha da Sede”, iniciado em dezembro de 2023.

Longe da TV desde 2022, Daniel fez o seu primeiro trabalho na televisão em “Da cor do pecado”, mas depois participou de “Belíssima”, “Eterna magia”, “Bela, a feia”, “Rebelde”, “Milagres de Jesus”, “A terra prometida”, “Rock story” e “Jezabel”.

Ele também participou do Dança dos famosos, em 2006.

Java Mayan



Java Mayan. Foto: Reprodução/Instagram/@java_mayan

Hoje, com 44 anos, Java Mayan começou a trabalhar na televisão aos 17, na novela “Corpo dourado” (1998).

Atualmente, ele está afastado da TV há mais de uma década e se dedica à administração da pousada de sua família em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Em seu perfil no Instagram, o galã também mostra o seu lado aventureiro, em viagens e passeios em trilhas.

"Para ser sincero, nunca pensei em ser ator. Comecei a fazer teatro de brincadeira, eu me divertia. De repente, o universo me jogou na TV e fiquei por 20 anos trabalhando" disse ele em entrevista recente à coluna Play, do Globo.

Marco Antônio Gimenez



Marco Antônio Gimenez. Foto: Reprodução/Instagram/@marcoagimenez

Irmão da apresentadora Luciana Gimenez, Marco Antônio tinha começado na televisão havia pouco tempo (interpretou um padre em “Mulheres apaixonadas”, de 2003) quando integrou o elenco da novela teen, na qual ficou por duas temporadas.

Ele voltou a atuar em “Malhação” em 2010 e, cinco anos depois, participou da novela bíblica “Os dez mandamentos”, da Record. Dali para frente, entretanto, teve poucos trabalhos.

“Está bem, mas, infelizmente, desempregado. Por isso, tivemos que vender seu apartamento, e ele está morando comigo.

O meu apartamento é bem grande, então está tudo certo”, disse a mãe dele, a atriz Vera Gimenez, em entrevista ao site Heloisa Tolipan em janeiro deste ano.

Veja também