Saiba como fazer a maquiagem perfeita para pular o Carnaval

A- A+

Tão intenso quanto brincar o Carnaval, é montar a produção de looks. Nesse contexto, a maquiagem é ponto alto.

Para não errar na mão e seguir as tendências do período, a maquiadora pernambucana Carol Nascimento, que costuma atender em domicílio nesta época do ano, ensina três dicas fáceis de fazer em casa.

"Trouxe uma maquiagem pensando na durabilidade e também seguindo a tendência desse ano que é aquela pele bem glow, super iluminada e com pedrarias. As pedrarias são uma tendência fortíssima que permanece este ano de uma forma mais delicada e sofisticada", comenta.

Mas como é carnaval, a cor precisa estar sempre presente. E ela aparece, principalmente, abaixo dos olhos. Confira nas dicas:

Blindagem

A primeira dica é aplicar três gotinhas de blindagem na pele - que protege a maquiagem e faz ela durar mais tempo.

Também vale aplicar mais algumas gotinhas na própria base, umedecendo o produto e garantindo ainda mais fixação nesse calor do Recife.

Preparação

É hora de aplicar o contorno, o blush, o iluminador e deixar a pele bastante iluminada, nos tons que você mais gosta. Em seguida, o momento de aplicar o corretivo e cobrir a pele com o pó.

Olhos

Na área dos olhos, uma dica: passar um corretivo bem claro na pálpebra vai funcionar como uma "base de sombra", evitando que essa sombra fique muito clarinha e sem durabilidade.

Em seguida, aplique um pouco de pó, selando toda a pálpebra. Agora, sim, pode passar a sombra sem medo.

Pedrarias

Eis o momento de abusar das pedrarias. Para isso, basta colocar algumas gotas de cola de cílio na região dos olhos. E, com a ajuda de um lápis de olho, fixar as pedrinhas exatamente nos locais marcados.



Serviço:

Carol Nascimento - Maquiadora

Instagram: @c.a.r.o.l.nascimento

Veja também