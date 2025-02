Saiba como fazer uma maquiagem prática para a área dos olhos

A- A+

Se a ideia é chamar atenção nos dias de folia, a dica é investir, e muito, na maquiagem que valoriza bem a região dos olhos.





Segundo a influencer Camila Diniz, vale apostar em uma paleta vibrante, que tenha a ver com o estilo da fantasia ou da preferência pessoal. No Carnaval vale tudo!

Vale apostar em uma paleta de preferência (Foto: Divulgação)

"Você começa com aquele esfumadinho básico e, com o pincel mesmo, usa um delineado mais colorido, não usando o próprio delineador. Mas o pincelzinho com a própria sombra", explica.

Com o olho feito, é hoa de ir na parte que muita gente adora: a do strass. "Você pode usar os strass que tiver em casa", completa.

Máscara de cílios é elemento essencial (foto: divulgação)

É a hora, então, de marcar a região dos olhos com cola de cílio. Pode fazer a marcação de maneira aleatória mesmo. "Com a ajuda da pinça, e toda paciência do mundo, você vai colando os strass na cola"

Para finalizar, vale apostar em uma máscara de cílio de qualidade, que suporte o calor dos dias de Carnaval.



Serviço:

Camila Diniz

Instagram: @dinizcami

Veja também