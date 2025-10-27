A- A+

Produção Saiba como fazer uma maquiagem social para marcar o dia de Halloween Maquiadora ensina como fazer uma produção rápida, utilizando cores góticas e marcantes

Nem só de maquiagem assustadora vive a produção de Halloween. Se a ideia for uma produção social que marque a próxima sexta-feira (31), vale seguir as cores que remetem ao estilo gótico que a época pede.

Nessa missão, a maquiadora Carol Nascimento explica que o estilo artístico “é aquele que transforma, muda os traços e você ‘veste a maquiagem’. É mais ousado. É como uma pintura em tela branca, muitas maquiagens de Halloween dão medo de verdade”, conta.

Já a maquiagem social é uma uma opção “para quem quer entrar no clima sem perder a essência e a beleza que a maquiagem social traz. A gente abusa das cores intensas sem perder a elegância”, garante.

Carol Nascimento lembra que é preciso levar em conta a roupa que a pessoa vai usar e que tudo precisa combinar para ornar entre si. A ‘make’ faz parte do look. Se tem roupa preta, tule preto… vale fazer um olho preto. E, para as mais ousadas, até batom preto.

“Sendo de cor mais clara ou mais escura, o importante é que a cor da base fique em harmonia com a cor do restante do corpo. Contornos mais marcados são bem vindos nessa festa”, aponta.

Etapas da maquiagem:

-Comece aplicando corretivo nos olhos

-Use um tom de marrom intermediário

-Use sombra líquida preta (para construir um olho opaco e marcante)

-Aplique cílios postiços

-Na pele, use base, contorno, blush, iluminador, corretivo, pó

-Para a boca, use um esfumado marcado, usando lápis preto, depois o batom vermelho

-Finalize com o gloss

Serviço:

Carol Nascimento maquiadora

Instagram: @c.a.r.o.l.nascimento

