Saiba como filme "Ferrari" adquiriu carros antigos de R$ 340 milhões para recriar corrida autêntica

Com o desafio de arranjar cerca de 393 veículos, "Ferrari" (2023) precisou contar com a compreensão e a confiança de uma rede mundial de colecionadores, no diretor Michael Mann, para que seus carros dessem vida às corridas em novo filme.



A ideia era usar modelos reais para que tudo soasse verdadeiro ao passado vivido pela montadora italiana. Segundo a Variety, para a equipe de produção, a parte mais difícil foi reviver a corrida mais crucial na história da Ferrari: a Mille Miglia 1957.

Em entrevista para a revista estadunidense, o supervisor de veículos de cena, Danny Triphook, contou que conseguiu modelos como Ferrari 315 S de Taruffi. Segundo ele, apesar do poder de persuasão que a própria fama do diretor conferia, outro aspecto que ajudou na decisão dos colecionadores de emprestarem os veículos foi o fato de que outros colegas que acumulam bens da marca já haviam topado a empreitada.



Difícil mesmo foi explicar para eles que os carros seriam dirigidos em alta velocidade por estrelas de cinema e dublês pelas estradas italianas.

“Achávamos que não conseguiríamos encontrar o carro que venceu a Mille Miglia, aquele dirigido por Piero Taruffi. Mas o que aconteceu é que enquanto conversava com um dos proprietários, ele disse: ‘O que você acha de ter o carro vencedor da corrida no filme? Um amigo meu é o dono, e posso simplesmente falar com ele e podemos ficar com ele.’”, diz Triphook.

Já os modelos que não puderam ser integrados à produção foram recriados em modelos idênticos por Rita Campana. Como, por exemplo, a Ferrari 801 que não existe mais e precisou ser refeita a partir de um modelo 3D.

“Poderíamos construí-los como faríamos com um carro original. Basicamente, em três meses e meio, construímos três Ferrari 335 S. Duas Ferrari 315 S. Duas Ferrari 801 F1 e duas Maserati 450 S”, disse Campana.



A intensidade das corridas foi aperfeiçoada pelas câmeras do diretor de fotografia Erik Messerschmidt que usou filmagens e referências antigas, aliadas à tecnologia moderna, para dar vida ao desejo do que o diretor Michael Mann queria expressar nas telas. Para isso, foi preciso abandonar conceitos anacrônicos de câmeras estáveis em favor de transmitir a sensação de velocidade e energia presentes nas filmagens de arquivo.

Dessa maneira, o trabalho da equipe tentou combinar técnicas cinematográficas tradicionais com estratégias recentes e tecnológicas em meio a pressão do diretor. De acordo com o grupo, esse arranjo possibilitou o incentivo necessário para que houvesse a busca por um equilíbrio entre a tradição com a modernidade na representação visual do filme.

A equipe não buscava apenas autenticidade, mas também a superação de desafios diários nas cenas de acidentes durante as corridas. O uso de carros de alumínio para replicar as colisões reais foi feito mediante chassis esticados e metal martelado.

O elenco é composto por Adam Driver (Casa Gucci) como Enzo Ferrari, Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) será o automobilista italiano Piero Taruffi; a espanhola Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) será Laura Ferrari; Shailene Woodley (Big Little Lies) atua como Lina Lardi. O ator brasileiro Gabriel Leone (Eduardo e Mônica) dará vida ao marquês e piloto anglo-espanhol de Fórmula 1, Alfonso de Portago.

O longa ainda não tem data de estreia confirmada pela distribuidora no Brasil. 'Ferrari' conta a história de superação da montadora italiana que, dez anos após a fundação, chegou perto da falência. A virada de chave foi protagonizada por Enzo Ferrari e sua equipe na Mille Miglia de 1957.

