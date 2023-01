Saiba como foi a madrugada após a primeira "eliminação" na casa do BBB 23

A- A+

O Big Brother Brasil 23 teve o seu primeiro Paredão, na noite de terça (25), mas não foi uma eliminação comum. Fred Nicácio e Marília, a dupla "eliminada", foram direto para o Quarto Secreto e agora esperam o verdadeiro resultado na quinta-feira: um dos dois volta para a casa e o outro sairá oficialmente do BBB. E a madrugada depois que os dois saíram foi calma, mas teve bastante reflexão entre os brothers.

Quarto Secreto

Após a eliminação, Fred Nicácio e Marília encontraram uma TV com alguns cards de áudio - que valia por cinco minutos. Eles puderam ouvir o que os brothers estavam conversando na casa. A dupla optou por usar os cinco cards de som na primeira hora. Os dois flagraram uma conversa entre Tina e Larissa, na qual elas disseram que, fora o Monstro, Marília não contribuiu ao reality.

Já em outro momento, Nicácio falou sobre Bruno e o comparou com o personagem Felix, interpretado por Mateus Solano na novela "Amor à Vida". "Uma bicha má", afirmou o médico. Também em conversa com Marília, Nicácio disse acreditar que os seus adversários têm medo dele no jogo. "Me acham inteligente, sou mesmo", declarou.

Conversa de Paula e Gabriel

Durante a madrugada, Paula conversou com Gabriel e confessou que, em alguns momentos, não está contente com os aliados do Quarto Deserto. "Quando eu tô perto de Fred, Larissa e da própria Bruna, eu duvido de mim", disse.

Paula também foi franca com Gabriel sobre o rumo que o jogo está tomando e confessou que, se caso ganhe o Anjo, não pretende dar o colar para ele. "Eu não quero te dar o Anjo, caso eu ganhe, pois você ainda é opção de voto da casa".

Gabriel desabafa

Gabriel falou, durante uma conversa com MC Guimê, sobre a relação dos outros brothers da casa. "Tô guardando muita coisa. Eu senti que, tomadas as suas proporções, todo mundo errou aqui. Eu não queria que o bagulho ficasse só nas minhas costas".

