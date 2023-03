A- A+

Famosos Saiba como foi a noite de Drake no clube de strip-tease que cobra R$ 800 de entrada Rapper americano foi flagrado em boate nos EUA poucas horas após cancelar show que faria, no dia seguinte, no Lollapalooza, em São Paul

Mulheres se acocoravam, apoiadas em sandálias de salto, para recolher as milhares de notas que cobriam o chão. No último sábado (25), na noite em que anunciou o cancelamento de seu show no Lollapalooza Brasil — a apresentação, em São Paulo, aconteceria no domingo (26) —, o rapper Drake decidiu lançar dinheiro ao vento num clube de strip-tease em Miami, nos EUA. Ao fim da farra, as dançarinas do local cortaram um dobrado, agachadas, para colher os tais louros.

Artista que não se intimida em ostentar relógios, carros e joias, o canadense de 36 anos participou de uma festa organizada pelo colega e também rapper 50 Cent na boate Booby Trap on The River, controverso endereço que foi palco, em 2019, para um assassinato ainda não esclarecido pelas autoridades. Drake é frequentador assíduo do espaço. Em novembro de 2022, ele lançou por lá o álbum "Her loss" — na ocasião, distribuiu presentes da grife Chanel para todas as dançarinas.

No último sábado (25), vários nomes do rap e do trap marcaram presença no lugar. Além de Drake, figuras como Champagne Papi e Rich The Kid prestigiaram a noite promovida por 50 Cent. A festa se estendeu madrugada — e manhã — adentro, com a maioria das pessoas deixando o local às 7h (detalhe: a casa funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo). O ingresso para a entrada no local custa US$ 150, algo em torno de R$ 800, com bebida liberada.

Mas a maior parte dos frequentadores, incluindo Drake, gastou muito — muitíssimo — mais do que R$ 800. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver 50 Cent e seus colegas segurando dezenas de cédulas de dinheiro e jogando-as ao léu, para que as profissionais que realizam shows eróticos recolhessem do chão depois.

Um dos convidados de 50 Cent aproveitou o momento para realizar sua despedida de solteiro. Em determinado momento, o noivo — que conseguiu esconder, nas redes sociais, sua identidade — subiu ao palco e foi cercado pelas dançarinas nuas. E mais cédulas foram lançadas para o alto por seus amigos.

Já eram quase 5h quando as dançarinas do clube de strip-tease se vestiram como ring girls para celebrar o nome de 50 Cent, com uma coreografia especialmente criada para aquela madrugada.

No dia seguinte, brasileiros "invadiram" as redes sociais de Drake, 50 Cent e de todos os amigos do rapper que estiveram na boate, para reclamar da falta de consideração do artista ao cancelar a apresentação no Lollapalooza. O cantor americano não se manifestou.

