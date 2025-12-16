Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CANCELAMENTO

Saiba como foi Especial de Natal de Zezé Di Camargo cancelado após críticas do cantor

Show com maiores sucessos da carreira, com filha de 1 ano na plateia, em celebração às três décadas de trabalho nos palcos já estava gravado

Reportar Erro
O Especial de Natal de Zezé Di Camargo no SBT iria ao ar na programação de fim de ano da emissoraO Especial de Natal de Zezé Di Camargo no SBT iria ao ar na programação de fim de ano da emissora - Foto: Lana Pinho/Divulgação

O Especial de Natal de Zezé Di Camargo no SBT estava programado para ser uma das principais atrações — e chamarizes para anunciantes — na programação de fim de ano da emissora.

Cancelado pela empresa após o cantor vir a público, por meio das redes sociais, para solicitar a suspensão da atração devido à presença do presidente Lula e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes na cerimônia de inauguração do novo canal SBT News, o programa musical já havia sido inteiramente rodado e seria exibido na próxima quarta-feira (17).

Leia também

• Quem é Daniela Beyruti, a filha de Silvio Santos que respondeu às críticas de Zezé Di Camargo

• Prefeitura de São José do Egito cancela show de Zezé Di Camargo após polêmicas

• Janja sobre críticas de Zezé de Camargo contra filhas de Silvio Santos: 'misoginia e machismo'

"A assessoria de comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial 'Natal é Amor com Zezé Di Camargo', programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", afirmou o SBT, em nota, na noite da última segunda-feira (15).

Mas, afinal, como seria o Especial de Natal de Zezé di Camargo no SBT?

O programa seria, a rigor, um show em celebração às três décadas de carreira do sertanejo. Na plateia, entre o público de fãs, também acompanharam a apresentação a influenciadora digital Graciele Lacerda, esposa do artista, e a caçula Clara, que celebrou antecipadamente, na ocasião, a festa por 1 ano de vida — ela nasceu no dia 25 de dezembro de 2024.

Repertório da turnê ''Rústico''
Com participações especiais de Alexandre Pires e Paula Fernandes, o show seguiria o repertório da turnê "Rústico". Entre as canções, figuravam sucessos como "No dia em que eu saí de casa", "Saudade bandida", "É o amor", "Mexe que é bom" e "Flores em vida".

O que diz Zezé di Camargo?
Na última segunda-feira (15), Zezé Di Camargo publicou um vídeo pedindo o cancelamento do Especial de Natal "É Amor", a ser exibido na próxima quarta-feira (17) pelo SBT. Ele afirmou não querer que a atração vá ao ar. A justificativa? "Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", comentou ele.

No vídeo publicado no Instagram, o cantor afirmou que "filho que não honra pai e mãe não existe" e disse ter tomado a decisão, apesar de a gravação tê-lo custado "tempo, serviço", porque a maneira como a administração do canal se comportou no evento "não condiz" com o que pensa "grande parte do povo brasileiro" — nem, segundo ele, ao que pensava Silvio Santos.

O que diz o SBT?
Após a repercussão do caso, o SBT decidiu cancelar a exibição do programa. ""Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto", escreveu Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos.

A executiva ressaltou que o lançamento do SBT News, na última sexta-feira (12), "refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo". "Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter