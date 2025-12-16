A- A+

CANCELAMENTO Saiba como foi Especial de Natal de Zezé Di Camargo cancelado após críticas do cantor Show com maiores sucessos da carreira, com filha de 1 ano na plateia, em celebração às três décadas de trabalho nos palcos já estava gravado

O Especial de Natal de Zezé Di Camargo no SBT estava programado para ser uma das principais atrações — e chamarizes para anunciantes — na programação de fim de ano da emissora.

Cancelado pela empresa após o cantor vir a público, por meio das redes sociais, para solicitar a suspensão da atração devido à presença do presidente Lula e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes na cerimônia de inauguração do novo canal SBT News, o programa musical já havia sido inteiramente rodado e seria exibido na próxima quarta-feira (17).

"A assessoria de comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial 'Natal é Amor com Zezé Di Camargo', programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", afirmou o SBT, em nota, na noite da última segunda-feira (15).

Mas, afinal, como seria o Especial de Natal de Zezé di Camargo no SBT?

O programa seria, a rigor, um show em celebração às três décadas de carreira do sertanejo. Na plateia, entre o público de fãs, também acompanharam a apresentação a influenciadora digital Graciele Lacerda, esposa do artista, e a caçula Clara, que celebrou antecipadamente, na ocasião, a festa por 1 ano de vida — ela nasceu no dia 25 de dezembro de 2024.

Repertório da turnê ''Rústico''

Com participações especiais de Alexandre Pires e Paula Fernandes, o show seguiria o repertório da turnê "Rústico". Entre as canções, figuravam sucessos como "No dia em que eu saí de casa", "Saudade bandida", "É o amor", "Mexe que é bom" e "Flores em vida".

O que diz Zezé di Camargo?

Na última segunda-feira (15), Zezé Di Camargo publicou um vídeo pedindo o cancelamento do Especial de Natal "É Amor", a ser exibido na próxima quarta-feira (17) pelo SBT. Ele afirmou não querer que a atração vá ao ar. A justificativa? "Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", comentou ele.

No vídeo publicado no Instagram, o cantor afirmou que "filho que não honra pai e mãe não existe" e disse ter tomado a decisão, apesar de a gravação tê-lo custado "tempo, serviço", porque a maneira como a administração do canal se comportou no evento "não condiz" com o que pensa "grande parte do povo brasileiro" — nem, segundo ele, ao que pensava Silvio Santos.

O que diz o SBT?

Após a repercussão do caso, o SBT decidiu cancelar a exibição do programa. ""Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto", escreveu Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos.

A executiva ressaltou que o lançamento do SBT News, na última sexta-feira (12), "refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo". "Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo."

