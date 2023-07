Saiba como foi feito o vídeo com Elis Regina e Maria Rita para comercial da Volkswagen

A- A+

O dueto inédito entre Elis Regina e Maria Rita em vídeo criado por meio de tecnologia de inteligência artificial, para um comercial em celebração aos 70 anos da marca Volkswagen — foi dirigido por Dulcídio Caldeira, nome por trás de outra campanha publicitária que também viralizou recentemente nas redes sociais. É dele a assinatura do filme que juntou a atriz Fernanda Montenegro e a pequena notável bebê Alice para uma campanha de fim de ano do Itaú Unibanco.

Curitibano que iniciou a carreira de redator publicitário há mais de duas décadas, Dulcídio Caldeira coleciona prêmios importantes no setor e já foi laureado em Cannes — pela criação do comercial "Balões" (relembre abaixo), para a MTV Brasil, em 2011.

Com a agência Boiler, que ele fundou em 2016, Dulcídio criou campanhas emotivas (e de sucesso) com a pequena bebê Alice, criança de 3 anos que virou fenômeno na internet ao aparecer em vídeos falando palavras difíceis. Num comerciais para a mesma instituição bancária, ela divide a cena com Fernanda Montenegro (veja abaixo).

Como foi feito o vídeo com Elis Regina e Maria Rita?

A inteligência artificial proporcionou um dueto entre Elis Regina, morta há 41 anos, e a filha dela, Maria Rita, numa campanha da Volkswagen, lançada na madrugada desta terça-feira (4). Produzido para comemorar os 70 anos da empresa no Brasil, o vídeo viralizou nas redes sociais e é um dos assuntos mais comentados na internet.



A produção é iniciada com Maria Rita conduzindo um veículo do modelo ID.Buzz – versão moderna e 100% elétrica da Kombi – enquanto canta o clássico de Belchior "Como nossos pais", que fez sucesso na voz de Elis na década de 1970. A peça continua então com imagens de carros da empresa que marcaram gerações, como Fusca e Brasília. Até que surge uma Kombi antiga, conduzida por Elis Regina, que encosta ao lado do carro de Maria Rita para compor o dueto.

A Volkswagen informa que utilizou a tecnologia batizada como "deepfake" para trazer Elis Regina para a campanha. A técnica, que faz uso de inteligência artificial, permite criar adulterações realistas com o rosto de pessoas.

Para que Elis aparecesse num vídeo lançado em 2023, uma atriz foi usada para se passar pela cantora dirigindo o veículo. O rosto da cantora foi inserido em seguida por cima da face da dublê, por meio de uma tecnologia de reconhecimento facial.

Segundo a Volkswagen, o processo de edição contou com a ajuda de uma tecnologia de redes neurais artificiais, que fez uma mistura entre o rosto da dublê e da imagem recriada de Elis Regina. A voz da música inserida no vídeo é original da cantora.

