BBB23 Saiba como foi o papo de Gabriel 'Fop' com Ana Maria Braga Gabriel foi eliminado no Paredão desta terça-feira (31), em disputa com a pernambucana Domitila e o brother Cezar Black

Como acontece na manhã seguinte à eliminação de brothers e sisters do Big Brother Brasil, Gabriel 'Fop', eliminado no Paredão desta terça-feira (31), foi o convidado do programa de Ana Maria Braga, no Café da Manhã do global Mais Você.



Gabriel, que saiu na noite de ontem com o percentual de 53,3% dos votos do público - o modelo foi ao segundo Paredão do reality junto com Domitila e Cezar Black - não falou de tudo um pouco, mas sobre o suposto affair que manteve com a cantora Anitta, fez pare do bate-papo.

"Foi coisa de uma noite, bem curta", explicou Gabriel, ao ser indagado por Ana Maria sobre o que havia "rolado" entre ele e Anitta. O modelo continuou afirmando que a conheceu pela Internet e esteve com ela em uma show em Florianópolis.





"Ela me chamou para ir em um show. Fui com uns amigos, a gente curtiu. Foi uma coisa muito rápida", complementou ele que assumiu ter ficado com as pernas tremendo no dia em que foi conhecer a artista carioca.

Poupado por Ana Maria?

Elogiado mais de uma vez pela apresentadora, por sua beleza, com afirmações do tipo "Você arrassa mesmo, de verdade", Ana Maria acabou sendo benevolente com o modelo, ao não explorar assuntos que foram destaque no reality, nos últimos dias - ao menos do lado de cá do mundo - e que influenciou, inclusive, a saída do brother no último Paredão.

Entre as polêmicas "assinadas" por Gabriel está o tratamento dado por ele ao seu affair na casa, a atriz Bruna Griphao. De forma explícita, merecendo repreensão do apresentador do reality, Tadeu Schimdt, o modelo foi verbalmente violento com Bruna.



Além disso, de forma preconceituosa, falou do cabelo de Bruno 'Gaga' que, segundo ele, "é duro como carpete de grama" e com o mesmo brother, Gabriel não hesitou em exercer gordofobia. O assunto, o tanto quanto o tratamento dado a Bruna por ele, não foi abordado como esperado, por Ana Maria Braga que, no máximo, arrancou do modelo a afirmação de que"Só se aprende caindo".

