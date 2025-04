Saiba como foi passo a passo da chegada de Lady Gaga no Rio de Janeiro

A- A+

Lady Gaga já está em terras brasileiras! A cantora de 39 anos desembarcou nesta terça-feira (29), por volta das 4h da manhã, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, em voo separado de sua equipe.

No sábado, a artista subirá ao palco montado na Praia de Copacabana para um show gratuito que espera reunir aproximadamente 1,6 milhões de espectadores.

Inicialmente prevista para chegar na segunda-feira (28), a popstar americana despistou fãs e imprensa ao chegar durante a madrugada, sob forte esquema de segurança.

Segundo relatos, Gaga a artista desceu no salão nobre do Galeão, que tinha portões fechados e com as luzes da garagem apagadas para dificultar o flagra.

Na sequência, a artista foi em direção ao Copacabana Palace, entrando diretamente pela garagem dos fundos por volta das 5h15, frustrando os fãs que viravam a noite na porta do hotel.

Policiais militares chegaram a fechar a rua lateral do hotel para evitar aglomerações.

A cantora chegou ao Brasil vestindo um look todo de preto, com touca e óculos escuros da mesma cor. Gaga postou uma foto do visual na saída do México, onde realizou o último show da turnê Mayhem antes da apresentação no Rio.

Além do avião particular que trouxe a artista, dois aviões jumbos chegam ao Rio ao longo da semana com dezenas de toneladas de equipamentos e cerca de 250 profissionais que participam da montagem do show.

A apresentação "Mayhem on the Beach" contará com transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay. A expectativa é que o show tenha 2h30 de duração.

