A- A+

LUTO Saiba como foram os últimos meses de Angela Ro Ro, que esteve sob os cuidados de ex-namorada Cantora morreu aos 75 anos após uma parada cardíaca, no Rio de Janeiro, e estava internada desde junho

Angela Ro Ro foi internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro, em julho. Neste mês, a cantora havia passado por uma traqueostomia devido a uma infecção pulmonar. Desde então, permaneceu na unidade de saúde, sob os cuidados de Laninha Braga, sua ex-namorada. Uma das maiores vozes da música brasileira, a artista morreu, aos 75 anos, na segunda-feira (8) após uma parada cardíaca decorrente de um procedimento cirúrgico.

Para custear o hospital, Angela vinha dependendo de doações. E as pedia, com frequência, nas redes sociais, informando sua chave PIX para os fãs. Segundo Carlos Eduardo Lyrio, advogado da cantora, sua única fonte de renda era o repasse de direitos autorais oriundos de suas canções disponíveis nas plataformas digitais.

— Ela não tem aposentadoria. Não guardou dinheiro ao longo da vida. Recebe cerca de R$ 800 de direitos autorais. O apartamento que mora, em Copacabana, herdou dos pais. Depende de doações para bancar o hospital onde está internada — disse o advogado ao GLOBO alguns dias atrás.





De acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável pelo repasse dos valores de direitos autorais aos artistas, Angela Ro Ro está registrada como compositora de 145 obras musicais. E sua voz aparece em 271 gravações.

Lyrio ainda afirmou que a cantora dependia das doações para continuar o tratamento:

— Angela não tem aposentadoria, não tem investimentos, mora num pequeno apartamento que herdou em Copacabana. Sua única fonte de renda é um repasse de direitos autorais, que é muito pouco — afirmou.

Os problemas de saúde de Ro Ro, na verdade, já vinham de mais tempo. Em junho, ela relatava realização de exames e os atendimentos médicos pelos quais vinha passando. “Estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança e estou aguardando, em breve, fazer mais mamografia e grafia de útero, ovário e endométrio, para descartar que tenha algo grave e fatal! Em breve, também farei novos exames de sangue! Já tive quatro transfusões venais de soro com eletrólitos e estou me alimentando bem! À espera de alta com sucesso”, escreveu ela.

A última vez em que Ro Ro falou em vídeo em seu Instagram foi em 4 de junho. “Estou um pouquinho com a cara amassada, mas é decorrente da anemia e dos probleminhas que a gente está superando. Vamos superar tudinho”, disse. “Com a ajuda e o carinho de vocês, tenho certeza que vou superar tudo.”

Veja também