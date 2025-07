Saiba como ganhar ingresso gratuito para ''Superman'' usando uma cueca vermelha por cima da roupa

A- A+

A Cinemark anunciou uma promoção bastante curiosa para quem for assistir o novo filme ''Superman'', que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (10). Se você estiver vestindo uma sunga, cueca, saia ou shorts na cor vermelha por cima da calça poderá resgatar um ingresso gratuito, após adquirir uma entrada inteira na bilheteria física para qualquer sessão 2D, 3D ou XD do lançamento.



A promoção é válida de 14 a 16 de julho em todos os cinemas Cinemark do País, exceto unidades 100% Prime.

Visual clássico

Intitulada ''O Herói é Você'', a ação da Cinemark é uma celebração ao primeiro filme live-action do ''Capítulo Um: Deuses e Monstros'', a nova fase do Universo DC comandada pelo co-CEO da DC Studios e diretor de ''Superman'', o cineasta James Gunn. A iniciativa também é simbólica, pois no novo longa, o ator David Corenswet assume o manto do super-herói retornando ao traje clássico do kryptoniano, incluindo a cueca vermelha por cima da roupa que, desde de Brandon Routh em ''Superman: O Retorno'' (2006), não é usada nos cinemas.



Sinopse

Em ''Superman'', acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar as suas duas personas: o kryptoniano Kal-El e sua vida humana como um repórter de Metrópolis, criado como Clark Kent na cidade de Smallville, no Kansas. Além de David Corenswet, novo filme reúne personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.

Confira trailer:



Veja também