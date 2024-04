A- A+

Famosos Saiba como será o aniversário da filha de Viih Tube e Eliezer, com 400 convidados em um resort Evento chamado 'No mundo da Lua' terá 72h de duração e deve reunir celebridades como Giovanna Ewbank, Tatá Werneck, Rafael Vitti e Alok

Filha do casal Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua comemora, nesta terça-feira, dia 9, o seu aniversário de 1 ano. A data já deve ser celebrada na própria terça — mas um festão, que deve durar três dias, está sendo organizado pelos papais. Os ex-BBBs pensaram em um verdadeiro festival, intitulado “No mundo da Lua”, para celebrar a vida da pequena. As 72 horas do evento vão começar na próxima sexta-feira, 12.

O palco das comemorações será o Tauá Resort, em Atibaia, no interior de São Paulo. O “mundo da Lua” deve acontecer durante todo o fim de semana.

Ao todo, mais de cem quartos foram reservados para os convidados, que incluem amigos, familiares e celebridades como Thaila Ayala, Giovanna Ewbank, Pocah, Tatá Werneck, Rafael Vitti, Cíntia Dicker, Pedro Scooby, Mileide Mihaile, Julio Rocha, Romana Novais, Alok, Tays Reis, Biel, dentre outros.

Conforme publicado pelo gshow, a pequena deve fazer três trocas de roupa — cada qual com um tema diferente: "Alice no País das Maravilhas", "Bosque Encantado Babytube com a Fantasia do seu Animal Preferido" e "Princesas”. As roupas, aliás, foram confeccionadas pela mesma costureira que produzia as vestimentas usadas por Viih Tube na infância.





O resort

Localizado a 59 km de São Paulo e Campinas, o Tauá Resort Atibaia conta com inúmeros espaços de lazer, conforto e eventos. Em vídeo com visita técnica de Viih Tube e Eliezer ao resort, é possível ver a influenciadora chegando a conclusão de que seria melhor utilizar os espaços de convenção do que os restaurantes do local.

O resort conta com mais de 60 espaços para evento, com capacidade para receber até 6 mil convidados, mas a festa mesmo deve reunir cerca de 400 pessoas, dentre elas 80 crianças.

Para custear toda a comemoração, que vêm sendo planejada com a ajuda da assessora de festas Mariana Vazquez, o casal desembolsou cerca de R$ 3 milhões. Apenas em convites para o aniversário, os ex-BBBs gastaram R$ 160 mil, no total (O convite foi enviado no formato de uma caixa de pelúcia verde que, quando é aberta, conta com a reprodução de um vídeo na parte interna da tampa).

Veja também

Famosos Simone Malafaia: conheça a esposa de Sandra Sá, com quem cantora mantém relação discreta