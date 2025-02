Saiba como terminou o casamento relâmpago de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli

A- A+

Foram 86 dias, menos de três meses. O casamento (uma bênção, na verdade) de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, em 14 de fevereiro de 2005, chamou a atenção do público e da mídia ao redor do mundo. O então jogador do Real Madrid e a modelo oficializaram a união com toda a pompa no castelo de Chantilly, no norte da França. A cerimônia luxuosa, realizada há 20 anos, teve um custo estimado de R$ 1,5 milhão, segundo registros da época.

O fim do amor, entretanto, não demorou muito para acontecer. “No meio do olho do furacão, tomei um chifre, peguei minhas coisas e me mandei. Ninguém imagina como foi”, disse Cicarelli em uma entrevista à revista Playboy no mesmo ano da separação.





Na ocasião, ela até contou que o pai conversou com ela para tentar que a separação não fosse levada adiante. Como se sabe, não prosperou. “Ele disse: ‘Daniella, não dá para você se separar agora’. O que não dava era para dormir com um corno na minha cabeça”, disse. “Ronaldo tem 200 mulheres à disposição dele, se jogando em cima.”

Dez anos depois, em uma entrevista ao programa “CQC", a modelo contou o que teria acontecido logo depois da descoberta do caso extraconjugal. “Cara de pau, o Fenômeno. Cheguei em casa e (Ronaldo) estava teclando com uma menina. Mas era algo bem quente”, disse ela, acrescentando que teria quebrado o computador que o jogador usava para conversar com a garota.

A versão de Ronaldo Fenômeno, porém, é um pouco diferente. O atleta já afirmou que ex-mulher fez uma “quebradeira” na mansão onde moravam, na Espanha. Durante sua participação no quadro “Verdadeiro ou falso”, em 2015, o humorista Maurício Meirelles questionou o jogador se Cicarelli teria “quebrado tudo” depois de saber “saber de alguma coisa”.

“É verdadeiro”, respondeu Ronaldo, ainda um tanto pensativo sobre o que aconteceu, mas acrescentando que tudo não teria passado de uma “bobagem”. “Ela levou muito a sério”, disse.

De acordo com o contrato nupcial assinado pelo casal, em caso de divórcio, Cicarelli teria direito a apenas um imóvel do patrimônio de 133 milhões de dólares de Ronaldo. Na mesma entrevista à Playboy, entretanto, ela disse não ter levado nada: “Eu não ganhei nada com esse casamento. Aliás, ganhei: um corno”.

Após o anúncio do término, Ronaldo Fenômeno lamentou que o relacionamento tenha durado menos de um ano, desde o início do namoro até o fim do casamento. “Infelizmente, foi rápido, mas, enfim, bola para a frente”, disse ele em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. “O futuro ninguém sabe, né? Vamos ver o que acontece daqui para a frente. Espero continuar com saúde e, enfim, não tenho ideia de como vai ser.”

