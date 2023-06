Saiba de onde vem amizade entre Anitta e Vivi Wanderley, cantora e influencer bilionária

A- A+

Mais novas "amigas de infância", Anitta e Vivi Wanderley se conheceram há um ano, mais precisamente em 26 de junho de 2022, nos bastidores do Rock in Rio Lisboa, versão do conhecido festival brasileiro na capital portuguesa. As duas cantoras — que agora estão tirando férias juntas, numa viagem por Itália, Croácia e Grécia ao lado das amigas Marina Sena e Juliette Freire — foram apresentadas uma à outra por meio do influenciador digital Juliano Floss, namorado de Vivi.

Em abril de 2022, o dançarino de 18 anos passou a ser seguido pela funkeira carioca ao criar e postar, em seus perfis digitais, uma coreografia para a música "Que rabão", parceria de Anitta, Mr. Catra (1968-2018) e Papatinho presente no disco "Versions of me". À época, a dancinha viralizou no Tik Tok e inspirou "desafios" entre celebridades — como Gkay, Maisa, Virginia e Larissa Manoela — que tentavam reproduzir os passos por meio de vídeos nas redes sociais. O fato chamou atenção de Anitta. E Juliano Floss e a namorada Vivi foram chamados, pela gravadora de Anitta, para participar de um clipe da canção.

Mas o trio só foi se conhecer pessoalmente em Portugal, alguns meses depois. Anitta convidou o casal para acompanhar, bem de pertinho, o show que ela fez no Rock in Rio Lisboa, com direito a participação de ambos, dançando, no palco. A amizade, dali em diante, vingou. As duas viraram unha e carne. No início deste ano, Vivi Wanderley lá estava na excursão luxuosa que Anitta organizou com amigas — Lexa, Bianca Andrade e Juliette — pelos Alpes Franceses.

"Ela é maravilhosa comigo. Não posso falar muito, mas ela me aconselha sim. Eu mostrei minha próxima música para ela e ela gostou! E estamos aí conversando”, contou Vivi, no início deste ano, em entrevista a um podcast, ao comentar sobre a amizade com Anitta.

Mas quem é, afinal, Vivi Wanderley?

Americana que nasceu em Miami, Vivi Wanderley é herdeira de uma fortuna bilionária. Aos 22 anos, ela pode usufruir de jatinhos, viagens, uma lancha com seu nome e até uma ilha particular em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense.

A ilha fica a dez minutos do continente de barco. Pelo menos dez bangalôs fazem parte da arquitetura total do lugar, cada um como se fossem quartos independentes com vista total do mar. Uma sede principal abriga uma sala em vários ambientes, onde em algumas partes do chão foram colocados vidros para que o mar e seus peixes possam ser vistos por quem senta nos sofás.

Fenômeno digital

Filha de pais brasileiros que se separaram quando ela tinha apenas 2 anos, a jovem é uma das herdeiras de uma empreiteira de Minas Gerais, cujos fundadores estão na lista de bilionários brasileiros. A garota está costumada a viajar o mundo a bordo de jatinhos e iates.

Depois de ter atuado numa websérie, Vivi Wanderley — que fez fama na internet, como um fenômeno digital no YouTube e, sobretudo, no Tik Tok — se lançou como cantora. Recentemente, ela lançou a música "AEIOU", com Pabllo Vittar e MC Rebecca, também amiga de Anitta.

