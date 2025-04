A- A+

Famosos Saiba detalhes do casamento de Giulia Be com Conor Kennedy, que tem Trump como convidado Cantora brasileira subirá no altar com herdeiro de uma das famílias mais tradicionais dos Estados Unidos, em novembro

Giulia Be está prestes a dizer sim no altar para Conor Kennedy, seu noivo e herdeiro de uma das famílias mais tradicionais dos Estados Unidos.

Faltam oito meses para o casamento da cantora brasileira com o advogado, que é sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy.

A cerimônia será na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, no bairro do Jardim América, em São Paulo. Em entrevistas e depoimentos em suas redes sociais, Giulia já deu detalhes sobre como será o grande dia.

Ela vai usar dois vestidos — um da estilista Helô Rocha e outro da dupla de designers nova-iorquinos Cuculelli Shaheen.

Em entrevista à revista Vogue de Portugal, Giulia disse que seu vestido de noiva será inspirado nos modelos das décadas de 1960 e 1970.

"Quero algo que reflita minha personalidade, mas que também seja atemporal”, afirmou.

Além da casamento de fato, marcado para o dia 29 de novembro, haverá uma cerimônia mais intimista no Rio de Janeiro, somente para amigos e familiares mais próximos do casal.

Por conta do DNA do noivo, figuras célebres estão na lista de convidados, como o presidente dos EUA, Donald Trump, e o empresário Elon Musk.

"Ainda não enviamos os convites oficiais, mas imagino que Trump e Musk não terão agenda (para ir ao casamento). Não será um cerimonial simples. Me pergunto onde cada um vai se sentar, uma vez que se trata de muita gente com afinidades diferentes. Talvez precisemos formar times para uma espécie de gincana. A família do meu noivo é muito competitiva. E, para completar, tem toda a questão de segurança, em especial para o meu sogro, Robert Kennedy Jr", disse Giulia em entrevista à Veja.

Veja também