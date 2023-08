A- A+

TELEVISÃO Saiba mais sobre investigação de denúncia de agressão no programa "Vai que Cola" Atriz de 'Vo programa é acusada de agredir funcionário em gravação

Uma das atrizes do seriado de comédia "Vai que Cola" está sendo investigada por ter dado dois tapas em um assistente de direção. O ocorrido teria acontecido após reclamações feitas pelos roteiristas da atração após a demissão conturbada de André Gabeh.

Segundo Gabriel Vaquer, jornalista da Folha de São Paulo, a artista discutiu com um funcionário do programa e partiu para a agressão. A Globo emitiu uma nota afirmando que está investigando o caso.

"Todo relato de assédio na Globo é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento. A Globo reafirma que não tolera comportamentos abusivos em suas equipes e, nesse sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas", diz a nota enviada pela empresa nesta quinta (24).



Desde o começo de agosto, os bastidores do programa passam por problemas. O ex-BBB André Gabeh teria sido demitido injustamente da equipe de roteiristas, o que causou comoção por parte de outros artistas. No entanto, André garante que são casos isolados, mas que mostram um ambiente de trabalho ruim.

"Tudo que está acontecendo já não é mais sobre mim. A coisa cresceu absurdamente e as denúncias que agora surgem são de outras pessoas. Não preciso provar mais nada. Graças!

Espero que toda essa situação sirva para que nunca mais se desrespeite quem trabalha nos bastidores de qualquer produção audiovisual. Que isso nunca mais aconteça", compartilhou em suas redes.

