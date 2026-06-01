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SPOILER Saiba o que aconteceu no último episódio da série Euphoria Episódio final da terceira e última temporada da série foi exibido pela HBO neste domingo, 31, selando o destino de seus personagens

Euphoria chegou ao fim. O episódio final da terceira e última temporada da série foi exibido pela HBO neste domingo, 31, selando o destino de seus personagens.

Abaixo, saiba quais foram os principais desfechos da trama. Mas atenção: há spoilers. Não leia se não quiser saber o que acontece

Rue escapa da propriedade de Laurie, mas morre

Rue (Zendaya) encontra seu fim. A protagonista, traída por Faye após o fim do sétimo episódio, consegue escapar do rancho de Laurie, mas não sobrevive por muito tempo. Alamo, já sabendo de sua colaboração com a DEA, a agência antidrogas americana, oferece a ela um frasco de analgésicos contaminados com fentanil Sem saber, a jovem toma um comprimido.

Mais tarde, na casa de Ali (Colman Domingo), Rue tem um delírio, no qual vê uma notícia sobre a fuga de Fezco (Angus Cloud) da prisão e sai em busca do amigo. Ela corre pelo bairro onde os dois moravam e vai parar em sua antiga casa, onde reencontra sua mãe. Logo a série deixa claro que tudo é uma fantasia, e que Rue está morrendo. Ali encontra o corpo dela pela manhã, e testa os comprimidos para a presença de fentanil, com um resultado positivo.

A vingança de Ali e sua homenagem a Rue

Um tempo depois da morte de Rue, Ali vai ao clube de Alamo, armado. Ele chama pelo vilão, que aparece e logo usa Maddy (Alexa Demie) como escudo humano. Alamo propõe duelo: uma das dançarinas, Kitty (Anna Van Patten), vai rolar uma garrafa de champanhe pelo balcão e, quando ela atingir o chão, os homens podem sacar as armas. Alamo viola os termos do acordo e puxa o gatilho contra Ali antes de a garrafa cair. A arma, no entanto, não está carregada. Alamo olha para seu parceiro Bishop (Darrell Britt-Gibson), percebendo que foi ele quem tirou as balas, e começa a dizer "te vejo no inferno, seu filho da p***" antes de ser atingido por Ali e morrer.

Alguns dias mais tarde, Ali presta uma homenagem a Rue indo até a fazenda da família que a hospedou no Texas. Ele diz que é pai da jovem e que ela está "em um lugar melhor". Acolhido, ele reza com a família antes de uma refeição, pedindo por todos os enlutados, e tem uma visão de Rue sentada à sua frente.

Cassie

Cassie (Sydney Sweeney) vai seguir investindo no OnlyFans com Maddy - agora, ela pretende usar a mansão em que ela e Nate (Jacob Elordi) moravam como uma casa para outras criadoras de conteúdo, ganhando uma comissão. Em uma conversa com Lexie (Maude Apatow), descobrimos que Nate foi dado como desaparecido, e que Cassie não revelou a verdade sobre sua morte.

Maddy

A personagem estava em dívida com Alamo, e ele deu a entender que gostaria de ter um filho com ela para "viver o sonho americano". Com a morte dele, no entanto, ela fica livre para seguir sua carreira de empresária sem amarras.

Lexie

A personagem se arrepende de como foi sua última conversa com Rue, e diz que está lendo a Bíblia que a amiga deixou em sua casa. Ela ainda recusa uma proposta de Cassie para trabalhar como roteirista para o projeto no OnlyFans.

Jules

Jules tem apenas uma cena, sem falas, na qual está pintando um quadro de Rue. Ela aparenta ainda estar no apartamento de seu sugar daddy.

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