CELEBRIDADES Saiba o que é e como fazer a sinastria amorosa, estudo feito por Fernanda Souza e a namorada Atriz afirmou em entrevista a podcast que realizou a análise para saber se combinava com Eduarda Porto

Após a atriz e apresentadora Fernanda Souza revelar na última semana ter feito a sinastria amorosa com a namorada, Eduarda Porto, dúvidas surgiram sobre como funciona o processo.



Essa análise nada mais é do que um estudo que tem por objetivo entender a compatibilidade entre o mapa astral das duas pessoas amadas. Casais interessados em astrologia geralmente passam pelo mapeamento antes de oficializarem o relacionamento.

— Eu já me conecto com o mapa astral há muito tempo. Amo a sinastria amorosa. Fiz a minha com a Duda. A gente escuta sempre, a gente tem anotado os tópicos, a gente obedece direitinho. Tem muita coisa [...] da nossa vida que a gente pode se unir para expandir, minhas ou dela. A gente [...] colocou essas conexões para acontecer — afirmou ela ao podcast Entre Astros 09, apresentado por Thiago Cordeiro.

De acordo com o Personare, portal que oferece serviços astrológicos, esse estudo dos mapas astrais ajuda a entender as compatibilidades do casal, a maneira como o amor é expresso por cada um, o que a outra pessoa realmente sente por você, além de poder antecipar os desafios a serem superados.





É "uma análise ampla do seu relacionamento", diz o site.

O par perfeito

O Personare afirma que pessoas de todos os signos podem combinar entre si, apesar das teorias que dizem haver um match perfeito. Na sinastria, os aspectos particulares do mapa astral de cada um são analisados — não apenas o signo solar. É a partir dessa avaliação de casas, que incluem um estudo sobre a posição dos planetas no momento em que as duas pessoas nasceram, que se tem um parecer sobre aquele par.

E essa é uma análise que muda, de acordo com o site. A combinação é duradoura:

"A sinastria amorosa entre duas pessoas não muda com o tempo. É uma análise para todo o relacionamento. O que pode mudar é a forma do casal interpretá-la. Por isso, é importante que sempre releiam o mapa e tentem aprender algo novo com ele", diz o site de serviços astrológicos.

Como fazer

São necessários alguns dados para a realização da sinastria amorosa, de acordo com o Personare:

Hora (com o horário em específico a análise fica, inclusive, mais precisa)

Data

Local

Essas informações são importantes para que sejam calculadas as posições ocupadas pelos planetas durante o nascimento de cada pessoa naquele casal.

