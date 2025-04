Saiba o que é o Studio Ghibli, empresa cujo estilo está na moda no ChatGPT

A- A+

O ChatGPT possibilitou a geração de imagens com a estética do “Studio Ghibli”. É uma ferramenta que opera por meio da integração da inteligência artificial criada pela OpenAI com sistemas de geração de imagens como o Dall-E, permitindo criar ilustrações inspiradas no estilo das animações japonesas. Dada a repercussão causada por esse novo recurso, muitas pessoas estão se perguntando o que é afinal.

Studio Ghibli é o nome de um estúdio de animação japonês fundado em 1985 pelos diretores Hayao Miyazaki e Isao Takahata e pelo produtor Toshio Suzuki. Hoje, é considerado um dos melhores estúdios de animação do mundo pela crítica e pelos fãs de cinema. A palavra Ghibli é derivada da palavra italiana “ghibli”, baseada no nome do vento quente do deserto que sopra na Líbia. Também se refere a uma aeronave italiana, o Caproni Ca.309 Ghibli.





Ele é mais conhecido mundialmente por seus filmes, embora também tenha produzido curtas-metragens e colaborado em videogames. Sua estética e histórias únicas são o que fazem seu conteúdo se destacar, pois é uma animação 2D com um estilo anime que normalmente usa cores quentes.

Um dos filmes mais influentes criados pelo Studio Ghibli é "A Viagem de Chihiro", lançado em 2001. É um dos filmes de maior sucesso do estúdio, tanto no Japão quanto no exterior. O filme arrecadou cerca de US$ 229 milhões no mundo todo, tornando-se um dos filmes japoneses de maior bilheteria da história.

Além disso, ganhou o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2003. Outros trabalhos notáveis incluem "Meu Vizinho Totoro" (1988), "O Túmulo dos Vagalumes" (1988) e "O Castelo Animado" (2004). De qualquer forma, o trabalho do Studio Ghibli continua forte até hoje. Em 2023, lançou "O Menino e a Garça", filme pelo qual também ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2024.

Como usar o estilo Studio Ghibli no ChatGPT?

A tecnologia por trás desse recurso é baseada em modelos de IA criados para gerar imagens a partir de texto. Embora não haja um “Modo Studio Ghibli” oficial, os usuários podem aproximar a estética com descrições precisas que incluem elementos característicos do estilo visual do estúdio, como paisagens exuberantes, cores suaves e personagens expressivos. Ou mesmo exigindo expressamente: “Que tenha o estilo do Studio Ghibli”.

Abaixo está o processo passo a passo para gerar imagens no ChatGPT no estilo Studio Ghibli:

Acessando o ChatGPT: você precisa de uma conta na plataforma OpenAI com acesso ao recurso de geração de imagens.

Descreva a cena: insira um prompt detalhado marcando o tipo de imagem, elementos visuais e atmosfera desejada. Exemplo: “Uma pequena cidade cercada por florestas verdes com casas de madeira e um céu iluminado por um pôr do sol dourado, em um estilo animado com cores vibrantes e traços suaves; crie a ilustração no estilo Ghibli.”

Ajustar detalhes: se o resultado não for o esperado, você pode modificar e refinar as descrições para obter uma foto mais precisa.

