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PLAYLIST Saiba o que escutar no Dia do Solteiro celebrado neste sábado (15) Uma das melhores formas de curar um mal de amor ou simplesmente celebrar o amor próprio é com uma boa seleção musical

Não se pode esquecer que se nasce solteiro. É claro que a solteirice fica mais evidente depois de um rompimento, mas não vamos falar disso. O Dia do Solteiro, neste ano, caiu justamente no sábado (15) — o dia da semana mais solterístico de todos.

O ser e estar solteiro ainda é cercado por uma certa incompreensão: é solitário, deprê, parece que sempre falta alguma coisa… Pelo menos é o que dizem.



Na prática, a solteirice também pode ser um momento de se reconectar consigo, encarar o medo de estar só e transformá-lo em coragem, liberdade e, por que não, um pouquinho de libertinagem. Sem baixo astral, tá?

E dizem por aí que uma das melhores formas de curar um mal de amor — ou simplesmente celebrar o amor próprio — é com uma boa seleção musical. Se preferir um filminho acesse a lista aqui.



Está em estado de solteirice? Vem que a playlist é em homenagem a você. Para celebrar o dia 15, a editoria de Cultura+ separou 15 faixas para curtir como bem entender.

"A Mim e e Mais Ninguém" - Angela Ro Ro

Composta por Angela Ro Ro em parceria com Sérgio Bandeira, a obra traz uma mensagem visceral de autossuficiência, independência emocional, amor próprio e, no fim, “não vai ter lugar pra você onde sobra juízo”.

"Agora tô Solteira" - Furacão 2000, Valesca Popozuda

Lançada por Valesca Popozuda e impulsionada pela gravadora/produtora Furacão 2000, a faixa marcou a história do funk carioca no final dos anos 2000 ao trazer uma voz feminina forte e explícita para o estilo "proibidão". Na contramão das sofrências que habitam playlists do recém-solteiro, celebra: “Agora tô Solteira”!

"Bolo de Rolo" - Duda Beat

Lançada no álbum de estreia “Sinto Muito” (2018), a música "Bolo de Rolo", da cantora pernambucana Duda Beat, é um hino de empoderamento e autossuficiência. Ela decidiu que não vai “buscar a felicidade em mais ninguém.”

"Corra e Olhe o Céu" - Cartola

Composto por Cartola e Dalmo Castello em 1973 durante uma feijoada na casa de Cartola e Dona Zica, no Rio de Janeiro, a letra transforma sentimentos de solidão e saudade em um convite otimista para a renovação. Vai passar, confia.

"Diz Que Fui Por Aí" - Nara Leão

A faixa compõe o aclamado álbum de estreia, "Nara" (1964), e é composta por Zé Keti e Hortênsio Rocha. A música retrata a figura do boêmio que vaga pela cidade levando seu violão, encontrando refúgio no simples vagar, sem peso, só curtindo cada esquina e a si mesmo.

"Mãos Dadas" - Academia da Berlinda

“Se precisar de mim? Conte com outro!”. A faixa compõe o álbum “Nada sem Ela” (2016). Nela, a banda pernambucana faz uma ode a ser solteiro, se recusa a andar de mãos dadas e rejeita as amarras e cobranças amorosas. “Prefiro andar solto, coração”.

"Mal de Amor" - Tim maia

A composição de Neuma Morais e Neon Morais traduz em versos diretos o desgaste e a angústia de uma paixão que não rolou e virou dor. Solteiro também sofre, é fato. Mas toda dor tem limite. E Tim Maia concorda com isso. A pressa dele agora é “esquecer pra não morrer do mal de amor”.

"Me Beija na Rua" - Bruna Alimonda

Um dia, alguém espalhou que solteiro é ser só. Bruna Alimonda chega como um bisturi e corrige a frase. "Me Beija Na Rua" celebra a liberdade de amar sem medo, em público, entre semáforos, esquinas, no meio do Carnaval.

"Me Libera" - Banda Djavú

“Me Libera” tem som sabor e cheiro de final de semana, agora com a casadinha com o dia do solteiro não podia ficar de fora da seleção. A composição de Max Murilo virou um grande hit do tecnobrega e pede para que o ex-parceiro/ ex-parceira vá arrumar o que fazer, longe dele/dela. “Me libera, não insista, vai viver um outro amor”.

"Não Vim pra Ficar" - Renato Braz

Aqui, Renato Braz está em estado de solteirice e pretende permanecer nele. “Não me guarde uma escova de dentes, não vou pernoitar”. A composição de 2002 é uma reflexão poética sobre a natureza efêmera e não comprometida de um relacionamento.

"Ninguém Vai Tirar Minha Paz" - BK, Milton Nascimento, Melly, JXNV$

A faixa faz parte do álbum “Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer”, super indicado para recém solteiros, lançado pelo rapper BK em janeiro de 2025, une Melly e um sample histórico da canção “Certas Canções” (com a voz inconfundível de Milton Nascimento). A letra debate que a verdadeira paz não está ligada a bens materiais, status efêmero ou relacionamentos. “Eu quero voar, ninguém vai ser minha gaiola”

"Tudo é Ilusão" - Clara Nunes

Acabou? Vai ficar chorando? Para Clara Nunes a separação não é surpresa, afinal tudo na vida tem fim. Gravada no álbum "Claridade" (1973), a canção "Tudo É Ilusão" é um samba de raiz que reflete a maturidade diante de términos amorosos. “Vai meu amor, siga o teu destino que eu seguirei o meu”.

"Volta por Cima" - Elza Soares, Pyroman

Escrita por Paulo Vanzolini em 1962, ganhou uma versão moderna no álbum "Vivo Feliz" (2003/2004), de Elza Soares, com a participação do rapper Pyroman. A letra fala sobre a dor da queda, mas também da força necessária para levantar e sacudir a poeira.

"Voltei Pra Mim" - Marina Sena

Lançado em junho de 2021, "Voltei Pra Mim" é o segundo single do álbum de estreia de Marina Sena, “De Primeira”. A música retrata o processo de autoconhecimento, amadurecimento e reconexão consigo mesma após o fim ou o distanciamento de uma relação. .

"Hoje Eu Quero Sair Só" - Lenine

Para fechar a seleção, um clássico para iniciação à solteirice. Lançada por Lenine no álbum "Na Pressão" (1999), a faixa foi composta em parceria com Cachaça Aragão e Moska Chebabi e aborda com leveza a individualidade nos relacionamentos, defendendo a importância do tempo a sós e da solidão saudável sem significar separação.

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