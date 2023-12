Saiba o que faz o ex-goleiro Julio Cesar, acusado de "abuso patrimonial" por Susana Werner

A- A+

O ex-goleiro da seleção brasileira Julio Cesar anunciou neste domingo o fim do casamento de 21 anos com a atriz e empresária Susana Werner. Depois do anúncio, ela veio a público afirmar que o jogador a controlava financeiramente. Ele atua hoje como empresário de atletas e comentarista de esporte, fator que contribui para o fim do casamento, segundo informações do Extra.

A artista compartilhou um longo desabafo em sua rede social sobre o término e chegou a falar em "abuso patrimonial". A artista declarou que recebia uma "mesada" estipulada pelo próprio ex-jogador.

— Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também, — disse ao colunista Leo Dias neste domingo.

O goleiro passou por cinco clubes ao longo da carreira, e deixou os gramados em 2018, época em que jogava no Flamengo. Desde então, ele passou a se dedicar ao trabalho, mesmo que o combinado do casal fosse de uma vida mais tranquila.

Julio Cesar também se tornou embaixador de uma assessoria de investimentos. Por meio das redes sociais, ele divulga participações em eventos de mercado financeiro e torneios de futebol.



A separação do casal ocorreu um ano após a empresária e o atleta renovarem os votos, e sete meses depois de um breve rompimento. A artista abriu mão da carreira na atuação em 2002 para morar com o marido na Europa. O jogador chegou a ser um grande goleiro da Seleção Brasileira.

Julio Cesar nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e integrou times como Flamengo, Inter de Milão e Benfica ao longo da carreira. Entre os anos de 2002 e 2014, ele atuou como goleiro da Seleção Brasileira de Futebol, defendendo o país em três Copas do Mundo e outros embates internacionais.

