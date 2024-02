A- A+

FAMOSAS Saiba o que Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o e Halle Berry têm que se tornam mais bonitas Os homens consideram as mulheres com ângulos mais suaves no rosto como mais férteis, pois sugere níveis mais baixos de testosterona

Pesquisadores da Turquia descobriram que mulheres com o formato do rosto em forma de coração, exatamente como Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o e Halle Berry são mais atraentes para os homens. Esse tipo de face tem as maças do rosto mais largas e o queijo mais fino.

As características suaves e as curvas que este formato produz são percebidas como mais femininas. O segundo rosto mais desejado, segundo a pesquisa, é o oval, cmoo do de Cameron Diaz e Rihanna.

Segundo especialistas, os homens podem considerar as mulheres com ângulos mais suaves no rosto como mais férteis porque isso sugere que elas têm baixos níveis de testosterona. Sabe-se que altos níveis de testosterona em mulheres perturbam o ciclo menstrual e prejudicam a qualidade dos óvulos.

Para o estudo, os pesquisadores mostraram a 172 homens heterossexuais uma foto digitalizada da mesma mulher, mas com cinco formatos de rosto diferentes e foram convidados a dar uma nota de um a dez, onde um é “muito pouco atraente” e dez é “muito atraente”.

Os pesquisadores então calcularam a pontuação média de cada rosto para revelar qual era o mais atraente.



Os homens pontuaram o rosto em formato de coração com nota 5,3, a pontuação mais alta do grupo. O rosto oval obteve pontuação de 4,5, colocando-o em segundo lugar, enquanto o rosto redondo obteve pontuação de 4,26 em 10, colocando-o em terceiro.

No outro extremo da escala, a face quadrada que obteve nota 4,06 em 10, colocando-a no extremo do grupo. E em penúltimo lugar ficou o rosto retangular, que teve uma pontuação de 4,14 em 10.

Estudos anteriores, como um artigo da Escola de Medicina da Universidade Temple, na Filadélfia, Pensilvânia, que apresentou as mesmas descobertas, têm sido associados ao fato de fazer as mulheres parecerem mais jovens.

"Um rosto médio em forma de coração é o símbolo por excelência da juventude e continua sendo o objetivo geral do rejuvenescimento facial médio”, afirmaram os pesquisadores.

