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LUTO Saiba o verdadeiro nome de Gracindo Jr, que morreu aos 83 anos Ator era filho do também consagrado Paulo Grancindo

Gracindo Jr., que morreu nesta quarta-feira aos 83 anos, fez parte de uma geração que escolheu outro nome para se lançar na carreira artística. Filho de Paulo Grancindo, ele preferiu usar o sobrenome, acrescido de Júnior, em vez de Epaminondas Xavier Gracindo.

Com mais 60 anos de atuação na TV, ele construiu uma carreira que passou também pelo teatro, pelo rádio e pelo cinema. O artista esteve entre os nomes que participaram da inauguração da Globo, em 1965. “Eu entrei no início da TV Globo. Ela estreia em abril de 1965, mas em dezembro de 1964 eu já estava contratado”, afirmou ele em entrevista ao Memória Globo.

Entre os principais trabalhos da carreira de Gracindo, estão novelas da primeira fase da TV Globo, como "Rosinha do Sobrado" (1965) e "Padre Tião" (1966), ambas de Moisés Weltman. Em "Os Ossos do Barão" (1973), de Jorge Andrade, contracenou com o pai, algo que aconteceu também em "O Bem-Amado". Na obra de Dias Gomes, exibida também em 1973, Paulo interpretou o prefeito da fictícia Sucupira, Odorico Paraguaçu, e Jr. viveu o golpista Jairo Portela.

O primeiro grande papel na TV, no entanto, veio em 1976, em "O casarão", de Lauro César Muniz. A novela se passava em três tempos (1870, 1926 e 1976) e os Gracindo viviam João Maciel, o mesmo personagem em épocas diferentes.

Depois de trabalhar nos bastidores, em cargos de direção de dramaturgia na Globo, experimentou uma fase artística na Manchete, e voltou à emissora em 1985. Em 1989, participou de parte da novela "O Salvador da pátria", rival do protagonista Sassá Mutema (Lima Duarte).

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