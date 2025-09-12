Saiba onde assistir ao Emmy 2025 neste domingo (14) e veja a lista de séries indicadas
"Ruptura", da Apple TV+, liderou com 27 aparições
Domingo, dia 14, é hora de conhecer os melhores da TV em língua inglesa no Emmy 2025. A Academia de Artes & Ciências Televisivas realiza em Los Angeles sua premiação anual, transmitida no Brasil ao vivo pelo canal de TV TNT e pela plataforma de streaming HBO Max, a partir das 20h30.
"Ruptura", da Apple TV+, liderou com 27 aparições, incluindo melhor série de drama e melhor ator (Adam Scott) e melhor atriz (Britt Lower). Na sequência, veio "Pinguim", da HBO, com 24 indicações em categorias de minissérie, e "O estúdio", da Apple TV+, em comédia.
Veja abaixo a lista completa de indicados:
Melhor série dramática
Andor (Disney+)
A diplomata (Netflix)
The last of us (HBO)
Paradise (Disney+)
The Pitt (HBO)
Ruptura (Apple TV+)
Slow Horses (Apple TV+)
The White Lotus (HBO)
Melhor série de comédia
Abbott Elementary (Disney+)
O urso (Disney+)
Hacks (HBO)
Ninguém quer (Netflix)
Only murders in the building (Disney+)
Falando a real (Apple TV+)
O estúdio (Apple TV+)
What we do in the shadows (Disney+)
Melhor série limitada ou minissérie
Adolescência (Netflix)
Black Mirror (Netflix)
Morrendo por sexo (Disney+)
Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
Pinguim (HBO)
Melhor ator em série dramática
Sterling K. Brown, de "Paradise" (Disney+)
Gary Oldman, de "Slow Horses" (Apple TV+)
Pedro Pascal, de "The Last of Us" (HBO)
Adam Scott, de "Ruptura" (Apple TV+)
Noah Wyle, de "The Pitt" (HBO)
Melhor atriz em série dramática
Kathy Bates, de "Matlock"
Sharon Horgan, de "Mal de família" (Apple TV+)
Britt Lower, de "Ruptura" (Apple TV+)
Bella Ramsey, de "The last of us" (HBO)
Keri Russell, de "A diplomata" (Netflix)
Melhor ator coadjuvante em série dramática
Zach Cherry, de "Ruptura" (Apple TV+)
Walton Goggins, de "The White Lotus" (HBO)
Jason Isaacs, de "The White Lotus" (HBO)
James Marsden, de Paradise (Disney+)
Sam Rockwell, de "The White Lotus" (HBO)
Tramell Tillman, de "Ruptura" (Apple TV+)
John Turturro, de "Ruptura" (Apple TV+)
Melhor atriz coadjuvante em série dramática
Patricia Arquette, de "Ruptura" (Apple TV+)
Carrie Coon, de "The White Lotus" (HBO)
Katherine LaNasa, de "The Pitt" (HBO)
Julianne Nicholson, de "Paradise" (Disney+)
Parker Posey, "The White Lotus" (HBO)
Natasha Rothwell, "The White Lotus" (HBO)
Aimee Lou Wood, de "The White Lotus" (HBO)
Melhor ator em série de comédia
Adam Brody, de "Ninguém quer" (Netflix)
Seth Rogen, de "O estúdio" (Apple TV+)
Jason Segel, de "Falando a real" (Apple TV+)
Martin Short, de "Only murders in the building" (Disney+)
Jeremy Allen White, de "O urso" (Disney+)
Melhor atriz em série de comédia
Uzo Aduba, de "Assassinato na Casa Branca" (Netflix)
Kristen Bell, de "Ninguém quer" (Netflix)
Quinta Brunson, de "Abbott Elementary" (Disney+)
Ayo Edebiri, de "O urso" (Disney+)
Jean Smart, de "Hacks" (HBO)
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz, "O estúdio" (Apple TV+)
Colman Domingo, de "As quatro estações" (Netflix)
Harrison Ford, "Falando a real" (Apple TV+)
Jeff Hiller, de "Alguém em algum lugar" (HBO)
Ebon Moss-Bachrach, de "O urso" (Disney+)
Michael Urie, "Falando a real" (Apple TV+)
Bowen Yang, de "Saturday Night Live"
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colon-Zayas, de "O urso" (Disney+)
Hannah Einbinder, de "Hacks" (HBO)
Kathryn Hahn, de "O estúdio" (Apple TV+)
Janelle James, de "Abbott Elementary" (Disney+)
Catherine O’Hara, de "O estúdio" (Apple TV+)
Sheryl Lee Ralph, de "Abbott Elementary" (Disney+)
Jessica Williams, de "Falando a real" (Apple TV+)
Melhor ator em série limitada ou minissérie
Colin Farrell, de "Pinguim" (HBO)
Stephen Graham, de "Adolescência" (Netflix)
Jake Gyllenhaal, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Brian Tyree Henry, de "Ladrões de drogas" (Apple TV+)
Cooper Koch, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
Melhor atriz em série limitada ou minissérie
Cate Blanchett, de "Disclaimer" (Apple TV+)
Meghann Fahy, de "Sereias" (Netflix)
Rashida Jones, de "Black Mirror" (Netflix)
Cristin Milioti, de "Pinguim" (HBO)
Michelle Williams, de "Morrendo por sexo" (Disney+)
Melhor ator coadjuvante em série limitada ou minissérie
Javier Bardem, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
Bill Camp, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Owen Cooper, de "Adolescência" (Netflix)
Rob Delaney, de "Morrendo por sexo" (Disney+)
Peter Sarsgaard, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Ashley Walter, de "Adolescência" (Netflix)
Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou minissérie
Erin Doherty, de "Adolescência" (Netflix)
Ruth Negga, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Deirdre O'Connell, de "Pinguim" (HBO)
Chlöe Sevigny, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
Jenny Slate, de "Morrendo por sexo (Disney+)
Christine Tremarco, de "Adolescência" (Netflix)
Melhor ator convidado em série dramática
Giancarlo Esposito, de "The boys" (Prime video)
Scott Glenn, de "The White Lotus" (HBO)
Shawn Hatosy, de "The Pitt" (HBO)
Joe Pantoliano, de "The last of us" (HBO)
Forest Whitaker, de "Andor" (Disney+)
Jeffrey Wright, de "The last of us" (HBO)
Melhor atriz convidada em série dramática
Jane Alexander, de "Ruptura" (Apple TV+)
Gwendoline Christie, de "Ruptura" (Apple TV+)
Kaitlyn Dever, de "The last of us" (HBO)
Cherry Jones, de "The handmaid´s tale" (Paramount+)
Catherine O'Hara, de "The last of us" (HBO)
Merritt Wever, de "Ruptura" (Apple TV+)
Melhor ator convidado em série de comédia
Jon Bernthal, de "O urso" (Disney+)
Bryan Cranston, de "O estúdio" (Apple TV+)
Dave Franco, de "O estúdio" (Apple TV+)
Ron Howard, de "O estúdio" (Apple TV+)
Anthony Mackie, de "O estúdio" (Apple TV+)
Martin Scorsese, de "O estúdio" (Apple TV+)
Melhor atriz convidada em série de comédia
Olivia Colman, de"O urso" (Disney+)
Jamie Lee Curtis, de "O urso" (Disney+)
Cynthia Erivo, de "Poker face"
Robby Hoffman, de "Hack" (HBO)
Zoë Kravitz, de "O estúdio" (Apple TV+)
Julianne Nicholson, de "Hacks" (HBO)
Melhor Talk Show
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live
The Late Show With Stephen Colbert
Melhor série de variedades
Melhor reality show
The Amazing Race
RuPaul’s Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors