GLOBO DE OURO Saiba onde assistir ao primeiro tapete vermelho do ano, Globo de Ouro Aa transmissão ao vivo do tapete vermelho contará com apresentação de Laverne Cox

Chegou a grande noite do Globo de Ouro 2023 e o E! Entertainment será responsável pela transmissão ao vivo e a chegada das celebridades ao tapete vermelho deste grande evento, a partir das 20h.

Ana de Armas, Austin Butler, Ana Taylor-Joy, Selena Gomez, Zendaya, Lady Gaga, Brad Pitt, Julia Roberts, Daniel Craig, Taylor Swift, Guillermo del Toro são algumas das personalidades esperadas para o evento.

Aa transmissão ao vivo do tapete vermelho contará com apresentação de Laverne Cox e a participação de especialistas do canal trazendo detalhes e entrevistas com os astros e estrelas mais badalados do momento.

Confira os looks dos astros e estrelas favoritos do momento, quais designers vão brilhar com suas criações e qual será a cor e a tendência deste ano. Confira os bastidores deste grande evento, com os maiores protagonistas da indústria cinematográfica e televisiva.

