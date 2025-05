A- A+

Cinema Saiba onde assistir o filme "Conclave" Filmes indicados ao Oscar e inspirados nas relações internas do Vaticano estão disponíveis no streaming

As relações internas do Vaticano vem inspirando Hollywood nos últimos anos, com filmes premiados como "Dois papas" (2019) e "Conclave" (2024).

Muito elogiado por crítica e público, "Conclave" chegou a ensaiar um favoritismo ao Oscar neste ano e ganhou ainda mais atenção quando o Papa Francisco foi internado em fevereiro, com pneumonia bilateral, doença em que ambos os pulmões são prejudicados.

O interesse disparou quando Francisco morreu, no dia 21 de abril, aos 88 anos.

Inspirada no romance do britânico Robert Harris — que foi publicado no Brasil por sugestão de Jô Soares —, a trama ficcional acompanha o conclave (processo de escolha) de um novo papa após a morte de um líder católico reformista.

A "eleição interna", que é sempre realizada de maneira secreta, expõe as várias divisões da Igreja.

Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, "Dois papas" tem uma referência mais direta ao Papa Francisco.

O filme tem inspiração na surpreendente renúncia de Bento XVI ao papado em 2013 e a posterior eleição do cardeal argentino Jorge Bergoglio como papa Francisco I no mesmo ano.

A narrativa é inspirada na peça "The pope", do neozelandês Anthony McCarten, que também assinou o roteiro do filme e depois escreveu um livro sobre o assunto, "The pope: Francis, Benedict, and the decision that shook the world".

Para a versão filmada, McCarten imaginou diálogos entre Bento XVI (Anthony Hopkins) e o então cardeal Bergoglio (Jonathan Pryce) pouco antes da renúncia do primeiro.

Saiba onde assistir

"Conclave": Amazon Prime Video e Apple TV+

"Dois Papas": Netflix e Amazon Prime Video

