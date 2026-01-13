A- A+

Cinema Saiba onde assistir ao premiado "O Agente Secreto" no Recife e RMR No Recife e região Metropolitana, são muitas opções de salas onde o filme segue em cartaz; confira a mais perto da sua casa

O sucesso mundial do filme “O Agente Secreto”, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho já lhe rendeu até o momento 56 troféus em 36 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França e as inéditas duas estatuetas no Globo de Ouro, no último domingo (11), de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e de Melhor Ator de Drama (Wagner Moura).

No Recife e região Metropolitana, são muitas opções de salas onde o filme segue em cartaz. A mais glamurosa delas é, sem dúvidas, a do Cinema São Luiz, que volta a exibir o filme neste final de semana, depois de 15 dias de reformas (ver horários no Instagram).

O mais legal de assistir nesse histórico palco do cinema pernambucano é poder presenciar de perto as locações do filme no entorno e no interior da sala de projeção do São Luiz e seus vitrais iluminados, uma experiência única.

Outros cinemas

O filme de Kleber Mendonça Filho também segue sendo exibido no circuito comercial, nos UCI Kinoplex dos shoppings Plaza Casa Forte, Tacaruna, Recife e Recife De Lux (confira os horários). Já no Shopping Rio Mar, o longa pernambucano segue em cartaz na sala Cinemark. (confira os horários).

Em Olinda, o filme está em cartaz na sala Cinépolis, do Shopping Patteo Olinda (confira horários). Já em Paulista, a sala Cinesystem segue com a promoção de gratuidade no ingresso para quem “Wagners” e “Klebers” até a próxima sexta (16) O filme volta à grade de programação do Paulista North Way a partir desta quinta (15) (confira horários). Em Pernambuco, a rede atende no Shopping North Way, em Paulista

Sucesso mundial

Tamanho sucesso de “O Agente Secreto no mundo está sendo traduzido na bilheteria. No exterior, “O Agente Secreto” já ultrapassou a arrecadação nacional. Segundo o site Box Office Mojo, a trama arrecadou até o momento 24,96 milhões, sendo 11,7 milhões de reais somente no Brasil. No entanto, o faturamento pode ser ainda maior, tanto no exterior quanto nacionalmente.



Dados da Secretaria de Regulação da Agência Nacional do Cinema (Ancine) apontam que o filme já arrecadou muito mais do que o divulgado. Segundo a agência, cerca de um milhão de espectadores já assistiram ao premiado longa, somando mais de 25 milhões de reais em renda nos cinemas brasileiros. Os números dizem respeito ao período do lançamento, em novembro, até a primeira semana de janeiro de 2026.



