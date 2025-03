A- A+

projetos Saiba os próximos projetos de Karla Sofía Gascón, Mikey Madison, Fernanda Torres e Demi Moore Produção da Marvel, comédia belga, espetáculo com texto Eça de Queiroz, filme sobre ladrões de lojas... Atriz vão estrelar novas produções

Afinal, o que vão fazer Karla Sofía Gascón, Mikey Madison, Fernanda Torres e Demi Moore nos próximos meses?

Após um ano embalado por um sem-número de premiações mundo afora, as atrizes indicadas à última edição do Oscar — arrematado por Mikey (de " Anora") — pretendem descansar, descansar, descansar e... Lançar-se a novos trabalhos no cinema e na televisão. Sim, algumas delas já estão prestes rodar novas produções, que devem dar o que falar.

A seguir, confira os próximos projetos de Demi Moore, Fernanda torres, Karla Sofía Gascón e Mikey Madison.

Demi Moore

Após o sucesso de "A substância" (2024), Demi Moore estrelará a comédia "I love boosters" (ainda sem tradução no Brasil) ao lado da colega Keke Palmer.

O longa-metragem dirigido por Boots Riley (de "Desculpe te incomodar", de 2018) acompanha um grupo de "boosters", como são conhecidos os ladrões de lojas, que se voltam contra uma influente especialista de moda.

Misto de comédia, ficção científica e aventura, a produção também terá no elenco nomes como LaKeith Stanfield, Naomi Ackie, Eiza González, Poppy Liu, Taylour Paige e Will Poulter. A previsão de estreia é em 2025.

Fernanda Torres

Fernanda Torres quer descansar, e muito, como ela. Mas não tanto assim. Protagonista de " Ainda estou aqui" (2024), a atriz já tem planos para trabalhos futuros.

Ela deve rodar uma série de TV no Brasil e preparar a estreia de uma peça — as datas de lançamento ainda não estão definidas. "Eu escrevi o roteiro para uma série de seis capítulos no Brasil.

No teatro, tem um conto de Eça de Queiroz, um escritor genial português do século 19, e que é uma versão darwinista do Gênesis, da Bíblia", contou ela, em entrevista a Jessica Chastain. Os detalhes, porém, são mantidos em segredo.

Karla Sofía Gascón

Protagonista de " Emilia Pérez" (2024), Karla Sofía Gascón tem um trabalho importante à vista. Ela estrelará "Las malas", produção baseada no livro homônimo da argentina Camila Sosa Villada (no Brasil, a obra foi publicada com o título "O parque das irmãs magníficas" pela editora Tusquets.

A produção dirigida pelo argentino Armando Bo está em fase de pré-produção, ainda sem data de estreia definida. Em 2025, a artista poderá ser vista na comédia belga "Uomini e altri inconvenienti", que chegará aos cinemas no dia 11 de maio.

Mikey Madison

Vencedora do Oscar, Mikey Madison é a atriz que tem menos planos cravados até agora.

A jovem de 25 anos não anunciou nenhum novo trabalho por enquanto. Veículos da imprensa americana apontam, porém, que ela está cotadíssima para estrelar um novo projeto da Marvel. A ver.

