Saiba por onde anda Patrícia Lucchesi, que estrelou o comercial "Meu primeiro sutiã"

Quem viveu os anos 1980 não se esquece da imagem de Patrícia Lucchesi, aos 11 anos, como uma mocinha que ganhava seu primeiro sutiã de presente. Veiculado ad nauseam na TV em 1987, o comercial de uma marca de roupas íntimas cunhou uma expressão ("O primeiro Valisère a gente não esquece") e projetou o rosto da paulistana no universo artístico. Mas, afinal, por onde anda Patrícia Lucchesi?

Hoje com 47 anos, Patrícia atua como psicóloga, com especialização em "terapia para o autoconhecimento", ancorada em abordagem cognitiva comportamental — há mais ou menos duas décadas, ela deu uma guinada na carreira e abandonou o ofício como atriz e modelo.

"Trabalho para as pessoas superarem suas dificuldades, focando seu potencial em serem bem-sucedidas em todos os sentidos de suas vidas", ressalta a profissional, que também desenvolve um trabalho voltado para pacientes como Transtorno do Espectro Autista.

Carreira como atriz

Após a fama repentina com o comercial "Meu primeiro sutiã", Patricia Lucchesi começou a trabalhar — ainda na adolescência — como atriz na TV e no cinema. Aos 13, a então foi laureada como o prêmio de Artista Revelação pela Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, por sua atuação na peça "O fantástico mundo do faz-de-conta".

Em 1988, integrou o elenco do filme "O casamento dos Trapalhões", com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Daí em diante, emendou trabalhos na televisão, como na minissérie "Colônia Cecília" (1989) e nas novelas "Brasileiras e brasileiro (1990), "Tocaia grande" (1995) e "Era uma vez..." (1998).

Após o nascimento do filho, hoje com 30 anos, Patrícia decidiu abandonar a carreira artística para se dedicar aos cuidados com a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista na infância. Seu último trabalho na telinha foi uma participação na novela "Poder paralelo", exibida em 2009.

