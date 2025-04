A- A+

Embratel Saiba por onde andam atores que interpretaram DDD da Embratel, marca que se aposenta após 50 anos Trio marcou época em propaganda no final dos anos 1990 e chegou a reeditar parceria em 2017

Com a decisão da Claro de aposentar a marca Embratel, antiga estatal criada em 1965, com atuação por décadas nas chamadas de loga distância, ressurgem comerciais de TV da companhia que marcaram gerações de brasileiros.

Além do icônico "faz um 21", outra propaganda muito lembrada é a dos garotos “D” verde, Felipe Rimério, “D” amarelo, João Botelho, e do “D” vermelho, Vlademir Alves, que dançavam de roupas coloridas e juntos formavam o DDD.

Ao todo, foram oito campanhas protagonizadas pelos três entre 1998 e 2000, que, à época, tinham entre 7 e 8 anos.

Já em 2017, cerca de duas décadas depois da estreia, o trio reeditou a parceria em uma nova peça publicitária.

Desta vez, falaram das transformações da Embratel ao longo dos anos, e não mais incentivaram o uso do código 21 para ligações de longa distância e internacionais.

O curioso é que nenhum deles seguiu a profissão de ator, seguindo pelas carreiras de Engenharia e Veterinária.

Confira como eles estão atualmente:

Felipe Rimério, o “D” verde

Em seu perfil no LinkedIn, o “D” verde, Felipe Rimério, descreve uma trajetória profissional de sucesso. | Foto: LinkedIn/Reprodução



Formado em Engenharia, Felipe Rimério, o "D" verde, mantém um perfil aberto no LinkedIn, onde se descreve — em inglês — como um profissional sênior com mais de 10 anos de experiência na área de compras e engenharia industrial. Ele ainda diz que é pós-graduado em Gestão de Negócios e Six Sigma BlackBelt.

Vlademir Alves, o “D” vermelho

Vlademir Alves era o "D" na cor vermelha. | Foto: LinkedIn/Reprodução

Ainda na rede social voltada para contatos profissionais, é possível achar o perfil de Vlademir Alves, o “D” vermelho. Também do ramo da Engenharia, ele se diz experiente em gestão de produção, qualidade e auditorias de processos.

João Botelho, o “D” amarelo

João Botelho, o "D" amarelo, é veterinário. | Foto: Reprodução/Lattes



Já João Botelho, o “D” amarelo, é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo (USP), segundo a plataforma Lattes. Além disso, ele atua nas áreas de reprodução, produção animal, nutrição e odontologia equina.

