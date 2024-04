A- A+

Brazil Conference Saiba por que Juliette e Gil do Vigor palestraram em Harvard neste fim de semana Ex-participantes do BBB foram convidados da 10ª edição do Brazil Conference

Uma das instituições de ensino mais famosas do mundo, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi tomada por brasileiros neste último fim de semana. Nomes como Juliette e Gil do Vigor palestraram na faculdade por ocasião da Brazil Conference, que acontece por lá anualmente.

Juliette deu sua palestra no sábado (6), primeiro dia do evento em Harvard. "Quando eu saí do reality, as pessoas falavam que ninguém ia lembrar de mim. Hoje, três anos depois, eu estou palestrando em Harvard. A minha mãe não sabe o que é Harvard, meu sobrinho não sabe o que é Harvard, mas meu filho vai saber o que é e que eu palestrei aqui", disse paraibana.

Gil, por sua vez, fez sua apresentação neste domingo (7). Ele falou sobre sua carreira acadêmica e sobre a importância da educação na sua trajetória. O ex-BBB compartilhou alguns momentos do painel em suas redes sociais. Veja a seguir:

Além de Gil e Juliette, outras diversas personalidades também participaram do evento nos Estados Unidos, como Ivete Sangalo, Seu Jorge, Dráuzio Varella, Tiago Leifert, Gil do Vigor, Jade Picon, Juliette, Regina Casé, Eduardo Kobra, Karol Conká, Luciano Hulk, Jorge Aragão, Kondzilla e Xamã.

O Brazilian Conference está em sua 10ª edição e é organizado por estudantes brasileiros voluntários. O evento surgiu em 2014, por ocasião dos 30 anos de democracia no Brasil. Nos debates e palestras, são discutidos diversos temas relacionados ao país, como desafios socioambientais e questões culturais.

