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Michael Jackson Saiba porque HBO tirou do ar documentário 'Levagin neverland', sobre Michael Jackson Diretor do filme afirma que fãs do astro pop querem esquecer as acusações de abuso

"Como é possível contar uma história autêntica sobre Michael Jackson sem mencionar o fato de que ele foi acusado de ser pedófilo?", perguntou Dan Reed, diretor do documentário "Leaving Neverland" (2019), que a HBO tirou do ar. Reed não quer que as pessoas se esqueçam as acusações contra o ídolo pop.

Logo após o sucesso da cinebiografia "Michael", o cineasta comentou sobre a popularidade duradoura do cantor, apesar das acusações de Wade Robson e James Safechuck de abuso sexual infantil feitas por ele quando crianças.

"Isso mostra que as pessoas não se importam que ele tenha sido um pedófilo. Literalmente, as pessoas simplesmente não se importam", disse Reed em entrevista ao Entertainment Weekly. "Acho que muitas pessoas simplesmente amam sua música e ignoram o ocorrido. E, a menos que haja provas em vídeo de Michael Jackson tendo relações sexuais com uma criança de 7 anos, não sei o que seria suficiente para mudar a opinião dessas pessoas."

Antoine Fuqua, diretor de Michael Jackson, respondeu recentemente às acusações contra Jackson em uma entrevista à revista The New Yorker. "Às vezes, as pessoas fazem coisas horríveis por dinheiro", sugeriu.

Reed condenou as declarações de Fuqua. "É irônico Antoine Fuqua acusar as pessoas de serem interesseiras", disse. "Parece-me que todos os envolvidos neste filme estão apenas ganhando dinheiro."

O documentarista também criticou "Michael" por não mencionar as acusações contra o músico. "Como você pode contar uma história autêntica sobre Michael Jackson sem nunca mencionar o fato de que ele foi seriamente acusado de abuso infantil?", questionou Reed. "Eu simplesmente não consigo entender. Se alguém está lucrando com isso, são os herdeiros de Michael Jackson e as pessoas que trabalharam neste filme biográfico."

Reed defendeu os acusadores de Jackson. "Wade e James, os protagonistas de 'Leaving Neverland', nunca ganharam um centavo com suas acusações", disse ele. "As pessoas parecem não entender: se você entra com um processo, não recebe dinheiro nenhum até ganhar no tribunal. E quando você ganha no tribunal, isso significa que você provou o seu caso, certo?"

O cineasta também criticou a mídia por não reconhecer adequadamente as acusações contra Jackson. "Acho que claramente parte da imprensa está bajulando a máquina Jackson porque: primeiro, o espólio e os fãs sempre garantiram que o preço de criticar Michael são anos de insultos, difamações e tudo mais", opinou. "E segundo, há muito dinheiro a ser ganho com qualquer tipo de associação com a propriedade intelectual de Jackson. Se você puder entrar nessa e fazer parte do sucesso deste filme, isso será bom para você."

Ele continuou: "Então, acho que muita gente vai meio que engolir qualquer receio que possa ter e simplesmente dizer: 'Ah, bem, é um ótimo filme musical', ignorando completamente o fato de que esse cara era pior que Jeffrey Epstein."

Jackson foi acusado pela primeira vez de abuso sexual por Jordan Chandler, de 13 anos, em 1993. O cantor negou as acusações e acabou fazendo um acordo extrajudicial com a família do acusador por mais de 20 milhões de dólares. As autoridades investigaram o cantor, mas não encontraram provas incriminatórias, então ele nunca enfrentou acusações criminais no caso.

O cantor de "Billie Jean" foi preso posteriormente sob acusações de abuso sexual infantil em 2003 e acabou sendo indiciado por 10 crimes. As acusações partiram de Gavin Arvizo, filho de um ex-funcionário da casa de Jackson, que também acusou o cantor de abuso. Jackson foi absolvido de todas as acusações em junho de 2005.

Jackson morreu aos 50 anos em 2009. Em 2013, Robson acusou o cantor de anos de abuso sexual ao iniciar um processo judicial contra o espólio de Jackson e suas empresas, MJJ Productions e MJJ Ventures. Um ano depois, Safechuck entrou com uma ação semelhante contra as empresas. Um juiz rejeitou ambos os casos devido a questões técnicas em 2017, mas não avaliou a credibilidade das acusações.

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