CARNAVAL 2023 Saiba quais as atrações do Camarote Maluco Beleza no Galo Espaço será montado ao lado do camarote oficial do Galo da Madrugada

O Camarote Maluco Beleza no Galo da Madrugada - que terá estrutura montada ao lado do camarote oficial do Maior Bloco do Mundo, no desfile marcado para o sábado, 18 de fevereiro - terá entre as atrações o grupo Pagunça e Serginho e Banda.



Com serviço Open Food e Open Bar, o espaço vai receber também Júnior Siqueira e a Banda Maluco Beleza.

A estrutura vai contar com varanda e vista panorâmica, decoração temática e espaço relax. No Open Food do camarote, os foliões podem se servir de petiscos, maddas, saladas e pizzas, dentre outras opções.



Já no Open Bar, haverá gyn, vodka e whisky, além de espumante, cerveja, água e refrigerante.

Os ingressos para acesso ao camarote podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital ou nas lojas Esposende e quiosques dos shoppings da cidade. O valor é de R$ 360.

Serviço

Camarote Maluco Beleza

Sábado, 18 de fevereiro, no desfile do Galo da Madrugada



Atrações: Pagunça, Serginho e Banda, Banda Maluco Beleza e Júnior Siqueira

Ingressos R$ 360 no site Bilheteria Digital, lojas Esposende e quiosques de shoppings da cidade

