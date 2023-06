Saiba onde assistir a filmes nacionais em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro

A- A+

Em homenagem ao que provavelmente foram as primeiras imagens em movimento capturadas do Brasil, do cinegrafista italiano Affonso Segretto, esta segunda-feira (19) é comemorado o Dia Nacional do Cinema Brasileiro, data instituída pela Agência Nacional do Cinema (Ancine).



Apesar de certas controvérsias em cima da escolha da data, a comemoração é, na verdade, o que menos importa. Ela serve como mais um dia para saudar a produção local e reafirmar sua importância, especialmente nos tempos atuais, quando a sétima arte nacional tem passado por um tempo conturbado por descasos políticos com algumas instituições como o incêndio da Cinemateca Brasileira e o recente fechamento do monumento histórico do Cinema São Luiz.



Comemorações

Para exaltar os 125 anos de resistência, o Canal Brasil irá dedicar sua grade exclusivamente por obras nacionais durante nove dias. A programação contemplará todas as eras do cinema, desde 1931, com o longa dirigido por Mário Peixoto, "Limite", até filmes mais recentes que se tornaram sucessos de bilheteria, como "Minha Mãe É Uma Peça" (2013), do saudoso Paulo Gustavo. Entre os clássicos, estarão presentes o inédito “O Ébrio”, de Gilda Abreu, longa de 1946 que marcou a história do cinema brasileiro, mas nunca foi exibido na televisão.



Outro canal que se pinta de verde e amarelo é o Telecine. Com 203 títulos brasileiros, a maratona contará com películas como "Deus e o Diabo na Terra do Sol", "Macunaíma", "O Beijo no Asfalto", "Bye Bye Brasil", "Eles Não Usam Black-Tie", "Ilha das Flores", "O Quatrilho", "Central do Brasil", "Cidade de Deus", "Bacurau", entre outros.

