Saiba quais estrelas de Hollywood e do Brasil devem ir ao Festival de Cannes este ano

Além de Robert De Niro, que receberá uma Palma de Ouro honorária, o Festival de Cannes já se prepara para receber celebridades na edição deste ano, que será realizada entre 13 e 24 de maio. Há rumores de que Tom Cruise se juntará a De Niro e outras estrelas na Riviera Francesa.



Alguns nomes serão confirmados nesta quinta-feira, quando o festival vai revelar a seleção oficial de filmes em competição, a partir das 11h, horário de Paris (6h de Brasília).

Tom Cruise, de 62 anos, pode ocupar o papel de astro popular com um blockbuster fora de competição para atraiar os olhares do grande público a Cannes. Em 2022 ele protagonizou uma chegada dramática de helicóptero para apresentar "Top Gun: Maverick". Agora, "Missão: Impossível - O acerto final" tem estreia prevista para 21 de maio na França (e no dia seguinte no Brasil), um encaixe perfeito com a data do festival.

Juliette Binoche será a presidente do júri este ano, com a responsabilidade de entregar a Palma de Ouro de melhor filme. A composição completa do júri ainda será anunciada. A disputa promete ser ainda mais intensa, com a memória fresca da carreira de sucesso do vencedor do ano passado, "Anora", de Sean Baker, que conquistou o Oscar.

O Brasil tem grandes chances de ser representado em Cannes por um veterano. Kleber Mendonça Filho, premiado em 2019 com "Bacurau", pode voltar ao festival para apresentar seu novo filme, "O a gente secreto", com Wagner Moura. Passada no Brasil, em 1977, a trama acompanha Marcelo, "um homem na casa dos 40 anos que se mudou para Recife para fugir de um passado violento, mas percebe que está se tornando um agente do caos."

Terrence Malick, vencedor por "A Árvore da Vida" há 14 anos, também está cotado para disputar a Palma de Ouro com "The way of the wind", uma releitura de vários episódios da vida de Jesus. O elenco traz nomes como Joseph Fiennes, Mark Rylance, John Rhys-Davies e Ben Kingsley. Jim Jarmusch ("Flores Partidas", "Dead Man") também pode retornar com "Father, Mother, Sister, Brother", estrelado por Cate Blanchett e Adam Driver.

Scarlett Johansson pode ter participação dupla. Sua estreia na direção, "Eleanor, a Grande", também está cotada para o festival. Além disso, ela faz parte do elenco estrelado de "O esquema fenício", de Wes Anderson. Ao lado dela no filme estão Tom Hanks, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch, Benicio Del Toro e Michael Cera. Kristen Stewart também pode apresentar sua estreia na direção com "The Chronology of Water".

Ari Aster, que conquistou os fãs de terror com filmes como "Hereditário" e "Midsommar", pode fazer sua estreia em Cannes com "Eddington". O filme conta a história de um casal que fica preso em uma pequena cidade do Novo México durante a pandemia. No elenco estão Joaquin Phoenix, Emma Stone e Pedro Pascal.

