BBB23 Saiba quais foram os convidados para o primeiro Cinema do Líder Bruna Griphao e Larissa, líderes da semana, seguiram no final da tarde desta segunda (23) para o cinema na casa

Entre os bônus que a liderança do Big Brother Brasil dá a quem se torna "dono (a)" da casa por uma semana, está o Cinema do Líder - com direito a pipoca e outras guloseimas, além de convidados.



Com a primeira liderança da edição nas mãos de Bruna Griphao e Larissa, dupla formada para a primeira semana de dinâmicas na casa, as sisters escolheram Bruno e Aline Wirley para curtir junto com elas um cineminha nesta segunda-feira (23).





Como justificativa da escolha, Griphao reforçou já no quarto, com Larissa, o fato de ambos estarem na xepa. "Se a gente puder e cuidar, priorizar para que essas pessoas não se sintam excluídas... Tá o grupo inteiro deles no VIP e eles não", afirmou a atriz.



Já reunidos na sala reservada para o cinema, as líderes ganharam o direito de convidar mais uma dupla, e dessa vez Sarah Aline e o ator Gabriel tiveram o privilégio de curtir em grupo o filme "Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw" (2019).

