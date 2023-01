A- A+

BBB23 Key Alves: quais os famosos que a jogadora de vôlei já manteve affair? Jogadora de vôlei, participante do BBB23, tem divido com a casa sobre suas relações com alguns famosos

A jogadora de vôlei Key Alves, uma das participantes da atual edição do BBB23, tem feito corriqueiramente revelações aos brothers da casa sobre seus supostos affairs com famosos, entre eles com o cantor pernambucano João Gomes - o último nome que ela entregou no reality.



Além dele, o ator Murilo Cezar também veio à tona em conversa recente na casa. Por ele, aliás, Key admitiu que quando sair de casa, caso ele esteja solteiro, ela gostaria de namorá-lo.









O ex-BBB Rodrigo Mussi foi outro nome citado por ela. Em participação no programa "Encontro" desta segunda-feira (23), Mussi admitiu que conhece a sister mas que só a viu uma única vez, na noite do acidente que o deixou em estado grave no hospital, em março de 2022.



De Mussi, Key Alves tem uma tatuagem que reproduz o nome do ex-BBB no braço. O desenho foi mostrado por ela aos brothers da casa.

Na lista da sister ainda consta o piloto de Fórmula 1, o britânico Lando Norris. Outros nomes na "roda" de Key Alves são do lutador de MMA Tiago Marreta e do jogador de futebol, o italiano Mario Balotelli.



Já com o fisiculturista Felipe Franco - ex-marido da modelo Juju Salimeni - a jogadora de vôlei mantece um relacionamento.

Felipe Franco e Key Alves Crédito: Reprodução/Instagram

No BBB23, Key tem mantido uma relação com o "agroboy" de Mato Gorsso, Gustavo. De acordo com a sister, ela nunca havia conhecido uma homem como o brother. A dupla, inclusive, está na berlinda do programa e um dos dois corre o risco de deixar a casa.



Key Alves e Gustavo

