A- A+

festival Saiba quais sertanejos vão se apresentar no Rock in Rio: "A gente sonhava com esse momento" Evento anunciou que o dia 21 de setembro terá apenas shows de artistas brasileiros; sertanejos se apresentarão pela primeira vez

Anunciado com pompa e com uma reunião que remetia ao encontro por trás de "We are the world", o Dia do Brasil do Rock in Rio 2024 tem como grande novidade a presença de artistas sertanejos, algo que era visto quase como um tabu no evento. Mas não mais! No dia 21 de setembro, cantores e cantoras do sertanejo irão ocupar o Palco Mundo da Cidade do Rock.

O show sertanejo do Rock in Rio irá reunir Chitãozinho & Xororó acompanhados por Luan Santana, Simone Mendes e Ana Castela. Júnior, filho de Xororó, também seu juntará ao pai e ao tio no palco do evento.

"Evidências"

Conhecidos por hits como "Evidências" e "Peão de rodeio", Chitãozinho & Xororó formam uma das duplas mais famosas do sertanejo, em atividade desde 1969. Já Luan Santana foi o grande responsável pela popularização do sertanejo universitário, com sucessos como "Meteoro", "Acordando o prédio", dentre outros.

Agora separada da irmã Simaria, Simone Mendes deve embalar hits como "Erro gostoso" e "Dois fugitivos". Maior representando do agronejo, Ana Castela subirá ao Palco Mundo para repetir a parceria com Chitãozinho & Xororó em "Sinônimos", tema da novela "Terra e paixão".

Chitãozinho celebrou a primeira vez em que ele e seu irmão Xororó se apresentarão no festival:

"O Rock in Rio faz parte da história do povo brasileiro, e há muitos anos a gente sonhava com esse momento, só faltava a nossa música chegar lá... finalmente estamos realizando esse sonho!"

"Meu irmão sempre falou: o Rock in Rio é maravilhoso, só tinha um defeito: faltava um palco para a música brasileira" completa Xororó.

"Vai ser o show dos nossos 50 anos de carreira que está viajando pelo Brasil desde o ano passado, só que com um som mais pesado, porque a gente sabe que o PA lá fala alto" avança Chitãozinho. "E vamos ter a brilhante participação da Orquestra de Heliópolis e do Andreas Kisser (guitarrista do Sepultura). Quem sabe ele não faz o solo de "Evidências"?"

Dia Brasil

A programação do Dia Brasil, 21 de setembro, vai além do sertanejo. O palco Mundo receberá os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido no chamado “Para Sempre: Rock”. Já no “Para Sempre: MPB” acontecem performances de Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, BaianaSystem, Ney Matogrosso e Margareth Menezes. E para o “Para Sempre: Trap” o festival anunciou MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh.

No Palco Sunset, o “Para Sempre: POP” contará com shows de Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Lulu Santos e Luísa Sonza; no “Para Sempre: Samba”, Zeca Pagodinho e sua banda, convidaram para subir ao palco Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande De Pilares; já no “Para Sempre: Rap”, Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael são os artistas confirmados.

Enquanto isso, o Global Village recebe o “Para Sempre: Bossa Nova” com Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá; o “Para Sempre: Soul” com Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon; e o “Para Sempre: Jazz” com Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolpho e Joabe Reis.

No Espaço Favela acontece o “Para Sempre: Funk” com shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph; o “Para Sempre: Música Clássica” com Nathan Amaral e Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira; e o “Para Sempre: Baile Funk” com Buchecha, Funk Orquestra, Mc Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho E Doca e Kevin O Chris.

Por fim, o New Dance Order recebe o “Para Sempre: Eletrônica” com os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot colocando toda a plateia para dançar ao som de muita dance music.

Veja também

polêmica Seguidores de Bianca Andrade criticam curso oferecido pela influenciadora: "Descaso"