CELEBRIDADES Saiba qual a única condição para Victoria e David Beckham fazerem as pazes com o filho Estilista e ex-jogador de futebol até querem a volta da relação com Brooklyn, que já afirmou não ter vontade de se "reconciliar com a família"

Não é segredo para nenhuma pessoa no mundo que Victoria e David Beckham passam por uma grande tormenta no convívio familiar. Atualmente, o casal vive um período de turbulência na relação com o filho mais velho, Brooklyn, que já declarou até mesmo que não procura mais se “reconciliar com a sua família”. Mas para a estilista e o ex-jogador de futebol haveria, sim, uma única maneira de desatar os nós do problema, o que cessaria a briga.

De acordo com a revista People, citando fontes anônimas, Victoria e David querem que o filho se separe de Nicola Peltz. A moça é vista como o principal motivo para as discussões entre pais e filho — como ficou evidente nas publicações recentes de Brooklyn.

“David e Victoria amam Brooklyn e têm medo de perder o filho. Eles o aceitariam de volta na mesma hora”, disse a fonte da revista. Uma outra pessoa afirmou à publicação: “Os Beckham não têm a intenção de se reconciliar com o filho enquanto Nicola continuar na história (…) Mas esse não é um ultimato ao qual ele vai ceder”.

“David e Victoria acreditam que, com o tempo, Brooklyn vai voltar. Mas eles não podem fazer nada até lá”, continua uma das fontes da publicação.

De fato, esta desavença está longe de ser solucionada de um jeito simples. “Eu não quero me reconciliar com minha família. Não estou sendo controlado, estou me posicionando e me defendendo pela primeira vez na minha vida”, disse Brooklyn em suas redes. “Meus pais vêm tentando incessantemente destruir meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso não parou”, ele continuou.





O conflito familiar, conforme divulgado pela mídia, teria ganhado força quando Nicola passou a impor limites na relação dos sogros com Brooklyn. Há quem afirme que a estilista e ex-Spice Girl apresenta um comportamento “narcisista” e até “tóxico”.

O desentendimento entre sogra e nora já se arrasta há anos, segundo o site TMZ, e os rumores cresceram em 2022, quando Victoria não assinou o vestido de noiva de Nicola, algo que foi mencionado pelo rapaz em suas redes. A verdade é que Victoria acredita ter “perdido” o filho para a atriz.

“Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família me disseram que Nicola ‘não era do mesmo sangue’ e ‘não era família’”, contou Brooklyn nas redes. “Desde o momento em que comecei a me posicionar ao lado da minha esposa, passei a receber ataques incessantes dos meus pais, tanto em privado quanto publicamente, enviados à imprensa por ordem deles. Até meus irmãos foram instruídos a me atacar nas redes sociais, até que, do nada, me bloquearam no verão passado.”



Nicola Peltz Beckham — Foto: Reprodução Instagram

Segundo Brooklyn, Victoria ainda teria convidado “repetidamente mulheres do meu passado para o nosso convívio, de maneiras claramente pensadas para nos deixar desconfortáveis”. A ideia da estilista, de acordo com tal relato, era sabotar o casamento do filho e da nora.

Brooklyn ainda critica o modo de vida de seus pais. “Minha família valoriza a promoção pública e os contratos de publicidade acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar”, afirmou. Ele ainda rebateu as afirmações de que seria controlado por Nicola: “A narrativa de que minha esposa me controla é completamente inversa. Eu fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida”.

“Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagem, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para nossa futura família”, concluiu.

