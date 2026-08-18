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Famosos Saiba qual é a preocupação de Militão, Franciny e famosos com mostrar bebês na web Celebridades decidem afastar seus filhos dos holofotes digitais por motivos de segurança, privacidade e mais

A exposição de crianças nas redes sociais tem levado pais famosos a repensar o quanto compartilhar da vida dos filhos na internet.



A decisão de preservar a identidade dos pequenos pode envolver preocupações com críticas, segurança, privacidade e até com a possibilidade de que eles cresçam sob constante atenção pública.



Essa escolha aparece em diferentes momentos da infância e até antes do nascimento, como mostram casos de Éder e Tainá Militão, Franciny Ehlke, Gisele Bündchen, Luan Santana e outros.





Veja a seguir alguns famosos que optaram pela decisão:

Éder e Tainá Militão

Éder e Tainá Militão Foto: Reprodução Instagram



Tainá Militão contou que ela e Éder Militão decidiram não revelar o rosto do filho nos primeiros meses após o nascimento. A influenciadora relacionou a escolha às reações negativas que recebeu depois de publicar um ultrassom. "Só de pensar no 'hate' que esse bebê levou de um ultrassom que eu postei", afirmou. Ela ressaltou, porém, que a decisão pode mudar no futuro, especialmente por causa da exposição pública do pai.

Franciny Ehlke e Tony Maleh

Influencer e 'gigante da make' Francine Ehlke é noiva do empresário Tony Maleh Foto: Reprodução/Instagram



À espera do primeiro filho, Franciny Ehlke ainda considera como será a presença da criança em seus conteúdos. A influencer disse que gostaria de compartilhar a experiência da maternidade, mas pondera até que ponto isso seria saudável para ela e para o bebê. "Quero gravar para vocês feliz, mas também quero muito filtrar os comentários. Se eu estiver recebendo uma ótima recepção do público, vendo que só estou recebendo amor, é óbvio que vou mostrar a criação do bebê. Mas não sei responder se vou mostrar bastante ou se vou preservar a imagem dela", disse.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Gisele Bündchen e Joaquim Valente com o filho, River Foto: Reprodução



Gisele Bündchen mantém os filhos longe da exposição excessiva e raramente publica registros familiares. No caso do filho caçula, fruto do relacionamento com Joaquim Valente, quando compartilha alguma imagem, a modelo costuma preservar o rosto da criança. A postura acompanha uma maneira mais reservada de lidar com a vida pessoal e busca reduzir a interferência das redes em momentos familiares.

Luan Santana e Jade Magalhães

Luan Santana tem carreira meteórica e acumula luxos Foto: Reprodução/Instagram



Luan Santana e Jade Magalhães escolheram restringir a exposição de Serena, filha do casal, nas redes sociais. Em entrevista à GQ Brasil, o cantor afirmou que a intenção é preservar a infância da menina dos efeitos da fama: "Desde o início, quisemos proteger a Serena do lado difícil da exposição. A infância é um tempo sagrado o momento de viver sem pressa, sem pressão e longe dos holofotes. Precisa ter essa ludicidade, livre de interferências externas. É um potencial humano: sentir-se pleno, brincar, ser livre, e assim alcançar bem-estar consigo mesmo e com os outros ao redor", disse.

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak são pais de Nina, de 9 anos, e nunca mostraram o rosto da criança em suas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram



Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak também mantêm as filhas Nina, de 9 anos, e Cora, de 2, fora das redes. Ao explicar a decisão ao Fantástico, o ator relacionou a escolha à forma como sempre protegeu a própria intimidade. "Isso é uma reverberação de como eu sou, de como sempre fui na minha vida, na minha relação com o mínimo de intimidade", disse.

Sandy e Lucas Lima

A cantora Sandy, com o filho Theo, de 11 anos Foto: Reprodução/Instagram



Sandy e Lucas Lima preservam a imagem de Theo, de 12 anos, e evitam publicar fotos que revelem o rosto do filho. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, em 2023, a cantora explicou que prefere que ele tenha liberdade para decidir, no futuro, se deseja uma vida pública. Para Sandy, manter essa escolha em aberto é uma forma de respeitar a autonomia do menino.

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