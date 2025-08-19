A- A+

Famosos Saiba qual é o segredo de Fabiano, da dupla com César Menotti, que perdeu 52 kg Sertanejo brinca que o corpo deu uma 'murchada' e revela em lista o passo a passo que seguiu nos últimos tempos

O cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, está surpreendendo os seguidores com o seu novo visual. Não por menos, ele até brinca dizendo que o seu corpo deu uma “murchada”. A verdade é que o sertanejo eliminou 52 kg, conforme relatou em suas redes sociais no início deste mês. Nos últimos meses, entre os novos comportamentos, o artista se dedicou à mudança de hábitos, iniciando uma rotina de treinos e ajustando a alimentação.

“Fácil não é, mas impossível também não. Postei no feed para mostrar que é possível e vale a pena. Saúde acima de tudo. Já se foram 52 kg, mas ainda não cheguei no que eu quero. A luta continua, e eu estou vencendo. Espero que continue assim. Até porque minha fonte de inspiração, Gabriela Menotti, fica de olho em tudo”, disse ele, mencionando a mulher que o acompanha em sua nova rotina de exercícios físicos.

E Gabriela o apoia incondicionalmente nesta fase: “Orgulho de você! Esforçado, disciplinado! Te amo”.





Além da rotina com exercícios físicos e alimentação, Fabiano também investiu no uso de medicamentos com acompanhamento médico. O processo de emagrecimento, realizado junto com o irmão, César, deve seguir à risca a recomendação profissional, como beber água.

“Tá achando que é só usar a canetinha milagrosa e fica tudo certo, né? Não é por aí não. Ela ajuda, mas tudo faz parte de um processo. Mudança de hábito, alimentação, treino”, disse. Ao portal Leo Dias, ele ainda explicou: “Ficar sem comer não é o caminho, mas que ela tira o apetite, tira. No meu caso, tira a compulsão… Aquela vontade de comer sem fome de madrugada, comer doces… Isso realmente diminuiu”.

O segredo, segundo ele, é: “Primeiro, acompanhamento médico. Segundo, alimentação. Terceiro, a ‘vacinazinha’ (a tal da canetinha, como Ozempic), que ajuda muito". Quarto, suplemento. E quinto, força física”.

